Die Freie Liste (FL) hat sich erst während der aktuellen Legislaturperiode 2021 im Gemeinderat gegründet. Zur Kommunalwahl am 9. Juni wollen sie nun erstmals als Wahlgemeinschaft in Laupheim und den Teilorten antreten.

„Wir von der Freien Liste haben lange, vielleicht zu lange mit uns gerungen, ob wir nach unserem Start 2021 nun auch als Wahlgemeinschaft und als weitere Option für die Wählerschaft antreten sollen“, sagt Fraktionssprecherin Iris Godel-Ruepp. Den Ausschlag habe gegeben, dass die FL im Gemeinderat „die Vielfalt unterstützen und weiterhin beleben wollen“. Aktuell besteht die Fraktion im aus Iris Godel-Ruepp, Peter-Paul Bochtler und Sven Rust.

Zusammenschluss engagierter Bürger

Derzeit sei man in Gesprächen mit Mitstreitern und potenziellen Kandidaten. Um als Wahlgemeinschaft anerkannt zu werden braucht es zudem 50 Unterstützerunterschriften. Man sehe sich als Zusammenschluss „engagierter Bürgerinnen und Bürger mit dem Interesse für unsere Heimatstadt und unseren Lebensraum Laupheim und seinen Teilorten mit zu wirken, zu gestalten und eine generationengerechte Zukunftsfähigkeit im Blick zu haben“, so Godel-Ruepp.

Die Schwerpunkte im Wahlkampf setzt die Freie Liste bei den Themen ärztliche Versorgung, Effizienz der Verwaltung, der Stärkung des Wirtschaftsstandorts, bei der Verkehrssicherheit und bei der Ökologie, die im Einklang mit Mensch und Tier stehen soll.

Das sind die Termine der Freien Liste

Interessierte können sich an folgenden Terminen informieren: Am Donnerstag, 14. März, trifft sich die Freie Liste im Palmencafé in der Mittelstraße. Am Sonntag, 17. März gibt es um 18 Uhr einen offenen Austausch sowie die Anhängerversammlung im Gartenheim und am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr ist die Wahlaufstellung ebenfalls im Gartenheim.