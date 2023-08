Köstlichkeiten russischer Küche im Begegnungscafé

Der internationale Kochabend der Stadtverwaltung Laupheim in Kooperation mit „Über den Tellerrand e.V.“ hat die Teilnehmenden auf eine geschmackvolle Reise durch die russische Küche mitgenommen.

Die Vorspeise des Abends war die erfrischende kalte Sommersuppe „Akroschka“. Als Hauptspeise wurden die traditionellen Pelmeni serviert — mit zartem Putenfleisch gefüllte Teigtaschen, die ursprünglich aus Sibirien stammen. Den krönenden Abschluss bildeten Mini–Windbeutel mit Quarkcreme und frischen Himbeeren, die das Menü perfekt abrundeten, wie es in einer staädtischen Pressemitteilung heißt.

Die Hobbyköchinnen Emilia Gutnik und Anna Frank führten mit viel Leidenschaft und Expertise durch den Abend, unterstützt von Veronika Krebs. Die Teilnehmenden waren begeistert von den vielfältigen Aromen und der sorgfältigen Zubereitung der Gerichte.

Der Erfolg des Abends wäre jedoch ohne die aktive Beteiligung der Teilnehmenden nicht möglich gewesen. Jede und jeder half beim Vorbereiten der Zutaten und natürlich auch beim Kochen. Die Begeisterung und das gemeinsame Schaffen trugen maßgeblich zum positiven Gesamterlebnis bei.

Der gelungene Abend schürt bereits Vorfreude auf den nächsten Kochabend, der am Donnerstag, 21. September, in der VHS Küche in der Bahnhofstraße 8 stattfinden wird. Interessierte sind herzlich eingeladen, erneut mit Gleichgesinnten zu kochen und zu genießen.

Bei Fragen oder Wünschen können sich Interessierte bei Filiz Cakir sowohl per Email an