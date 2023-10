Einen ungewöhnlichen Ehrengast hat Tätowierer Dennis Krutsch für die Feier anlässlich des zweijährigen Bestehens seines Tattoo- und Piercingstudios „Magic-Ink“ in Laupheim gewinnen können: Anthony Loffredo alias „Black Alien“. Bekannt ist der Franzose für seinen fast gänzlich tätowierten Körper und weitere krasse Körpermodifikationen, wie etwa die Amputation seiner Nasenflügel und Ohren.

Diese Modifikationen hat der Körperkünstler

Tätowierte Augäpfel, mehrere Implantate unter der Haut und Amputationen von Körperteilen: Das Aussehen von Anthony Loffredo ist ziemlich extrem und wird im Internet kontrovers diskutiert. Laut eigener Aussage strebt der Franzose eine Transformation zum „schwarzen Alien“ an. Dafür hat er sich von Kopf bis Fuß tätowieren und chirurgische Eingriffe vornehmen lassen.

In die Veränderung seines Körpers hat Loffredo bereits rund 60.000 Euro investiert. Ein Ende ist noch nicht in Sicht ‐ gerne hätte er „noch mehr Silikonimplantate in die Arme und dasselbe auch in die Beine“, wie er im Video-Interview mit Schwäbische.de verrät. „Ich will mir auch noch zwei Finger amputieren lassen“, sagt er. Seine Transformation sei für ihn „eine Religion“.

Der aus Frankreich stammende Anthony Loffredo spricht im Interview mit Schwäbische.de über die Modifikationen an seinem Körper und was ihn dazu bewegt, sich auf dem Weg zum "Black Alien" sogar Körperteile amputieren zu lassen.

Loffredo selbst versteht sich als Kunstobjekt und nennt seine Verwandlung das „Black Alien Projekt“. Auf Instagram hat die gleichnamige Seite rund 1,4 Millionen Fans. Jetzt ist er für einen dreitägigen Besuch im Tattoo- und Piercingstudios Magic-Ink das erste Mal nach Deutschland gereist. Und im Ländle scheint es selbst dem Alien zu gefallen: „Ich liebe es. Es sind gute, respektvolle Leute hier.“

Nicht mit Besuch gerechnet

„Er ist sicher der berühmteste Vertreter der Body-Modification“, sagt Dennis Krutsch. Der gebürtige Ehinger ist Tätowierer und Inhaber von Magic-Ink. Sein Tattoo- und Piercingstudio feiert nun zweijähriges Bestehen. „Die Idee war, eine berühmte Person zum Jubiläum in den Laden zu holen“, berichtet er.

Damit gerechnet, dass das „Black Alien“ tatsächlich in seinem Studio vorbeischaut, habe er nicht. „Ich habe ihn aus Spaß angeschrieben, aber dann hat mir sein Management geantwortet“, freut sich der 25-Jährige.

Schon am Freitag konnten Tattoo-Fans den Menschen hinter der Kunstfigur „Black Alien“ im Gespräch kennenlernen. In dem Tattoo- und Piercingstudio in der neuen Welt 20 in Laupheim hielten sie einen Plausch mit Loffredo oder schossen Fotos mit ihm. Und wer Glück hatte und schnell war, konnte sogar einen Termin ergattern, um sich vom „Alien“ ein Tattoo stechen zu lassen.

Am Samstag ab 13 Uhr steigt im Studio die Jubiläumsfeier. „Besucher können sich bei uns ein kleines Tattoo stechen lassen“, sagt Krutsch. Mit dabei ist auch nochmals der besondere Gast aus Frankreich.

Mit der Eröffnung des Studios hat sich für Dennis Krutsch ein Traum erfüllt. „Der Anfang war schon schwierig“, sagt der 25-Jährige. Über seine Leidenschaft für Tattoos ‐ mit 18 Jahren hat er sich das erste Mal Tinte unter die Haut stechen lassen ‐ ist er zu dem Beruf gekommen.

So begann die Tattoo-Leidenschaft

„Ich habe meinen damaligen Tätowierer vielen Bekannten empfohlen“, sagt Krutsch. Daraus sei die Idee entstanden, selbst ein Studio zu eröffnen. Er arbeitet mit rund einem Dutzend Gast-Tätowierer, vor allem aus Spanien. „In der Szene kennen sich alle untereinander, das hat sich dann schnell entwickelt.“

Das „Magic-Ink“-Studio ist bekannt für seine Realistic-Tattoos: Dazu gehören Porträts von Menschen und Tieren, mit fotoähnlicher Wirkung. Seit einem Jahr bringt Krutsch sich die Kunst mit der Nadel auch selbst bei. Denn eine offizielle Ausbildung zum Tätowierer gibt es in Deutschland nicht. „Ich habe kleinere Tattoos übernommen, aber bin jetzt daran auch größere Motive zu tätowieren“, sagt er.

Vorurteile gegenüber Tätowierten hätten in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich abgenommen, so der Eindruck von Krutsch. „Unter unseren Kunden sind auch Banker und Firmenchefs“, sagt er. Die dürften allerdings nicht ganz so weit gehen wie der Ehrengast Anthony Loffredo.