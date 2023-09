Mit der Landesligapartie zwischen dem FV Olympia Laupheim und dem FC Wangen kommt es zu einem Klassiker des regionalen Fußballs. Beide Vereine haben in der Vergangenheit schon in diversen Ligen die Klingen gekreuzt, zuletzt in der Verbandsliga. Das Spiel wird am Samstag um 15.30 Uhr im Laupheimer Olympia–Stadion angepfiffen.

Milanovic hofft auf nachhaltigen Derbyauftritt

Olympia Laupheim hat am vergangenen Wochenende mit dem 1:0–Sieg im Stadtderby beim SV Sulmetingen die ersten drei Punkte der neuen Saison eingefahren. Davor kassierte die Mannschaft drei Niederlagen, zwei davon sogar im eigenen Stadion, jeweils mit 0:1 gegen Mietingen und Riedlingen.

Ob der Erfolg in Sulmetingen der Turnaround war, würde sich dann am Samstag im Spiel gegen den Verbandsligaabsteiger aus Wangen zeigen, so Laupheims Trainer Predrag Milanovic. „Wie werden dann sehen, wie nachhaltig der gute Auftritt im Derby war.“

Wangen ist fast im Soll

Da habe seine Mannschaft eine gute Leistung gezeigt, allerdings hätte man deutlich höher gewinnen müssen. „Die Chancenauswertung war nach wie vor nicht gut.“ Ein Tor aus vier Spielen spricht Bände. Da müsse sich schnellstens etwas ändern, will die Olympia ihre Saisonziele nicht gefährden. Dagegen sieht die Bilanz des FC Wangen anders aus. Das Team hat immerhin schon elf Mal getroffen, allein fünf Treffer gehen auf das Konto von Jonas Brüderlin.

„Wir sind bis auf die Niederlage gegen Heimenkirch schon im Soll, die hat uns aber schon wehgetan“, betont Markus Steidle, der ebenso wie Milanovic bei Laupheim in Wangen ein neuer Trainer ist. Zuvor hatte er sieben Jahre in Ratzenried trainiert. „Den Job in Wangen habe ich sehr gern angenommen“, so Steidle, der ein wenig aus dem taktischen Nähkästchen plaudert. „Wir sind sicher keine Mannschaft, die nur auf Umschaltspiel setzt. Wir wollen auch auswärts ein Spiel dominieren und die Partie gewinnen.“

Einiges gutzumachen

Mit dieser klaren Zielsetzung fährt der FC Wangen am Samstag nach Laupheim. So oder so ähnlich erwartet auch Milanovic den Gegner im Olympia–Stadion. „Wangen wird sicher versuchen mitzuspielen. Das könnte eine interessante Landesligapartie werden.“ Auch wenn beide Clubs noch entfernt sind von dem, was am Ende der Saison stehen soll. In Laupheim und Wangen wurden die Plätze eins bis fünf als Saisonziel definiert. „Ein direkter Wiederaufstieg ist nicht planbar, aber wir sind sehr zuversichtlich“, erklärt Markus Steidle.

Sein Trainerkollege auf Laupheimer Seite, der die Allgäuer beim 2:1–Sieg in Riedlingen beobachtet hat, zeigt sich beeindruckt und glaubt sogar, dass das Team noch steigerungsfähig ist. Was natürlich auch für die Olympia gilt und gelten muss. Vor allem auf eigenem Platz haben die Laupheimer nach zwei Pleiten einiges gutzumachen. Personell können beide Trainer offensichtlich aus dem Vollen schöpfen und weiter ihre Wunschformationen einspielen. „Alle Mann an Bord“, so Milanovic, „definitiv ausfallen wird wohl keiner“, so Markus Steidle.