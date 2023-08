Laupheim

Kinder erfahren im Ferienprogramm, was Detektive so machen

Laupheim / Lesedauer: 2 min

In seinem Workshop gab Alexander Schrumpf den Kindern einen spannenden Einblick in die Arbeit eines Detektives. (Foto: Stadtverwaltung Laupheim )

Einen spannenden Vormittag haben 19 Kinder im Rahmen des Laupfrosch–Ferienprogramms am vergangenen Dienstag in der Stadtbibliothek erlebt. Sie besuchten den Detektiv–Workshop mit Alexander Schrumpf, der als echter Detektiv für die Detektei Adler tätig ist und bereits an über 2500 Fällen arbeitete.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 12:11 Von: sz