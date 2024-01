Mit dem traditionellen Abschlussgottesdienst der Laupheimer Sternsinger am Dreikönigstag endet die Sternsingeraktion 2024. 85 Kinder und Jugendliche fanden den Weg in die Marienkirche.

Vier Tage lang waren die kleinen und großen Könige bei Wind und Wetter getreu dem Leitsatz der Sternsinger „Kinder helfen Kindern“ durch Laupheims Straßen gezogen. Die Sternsinger hatten den Segen zum Schutz der Häuser und ihrer Bewohner gebracht und Geld für notleidende Kinder gesammelt.

Körner lobt Einsatz der Kinder

In seiner Predigt lobte Diakon Ulrich Körner die Kinder und Jugendlichen für ihren Einsatz und nannte sie Vorbilder für die Kirche. Von den Sternsingern könnten Bischöfe, Priester und Diakone lernen, denn bisweilen brauche es in der heutigen Zeit neue Wege und andere Worte.

123 Kinder haben bei der Aktion mitgewirkt. Die Organisatoren zeigten sich zufrieden. ‚‚Wir sind auf einem guten Weg“, resümierte Franziska Müller-Pichler, verantwortlich für die Gesamtleitung der Aktion. Die Änderungen, die man im Sommer 2023 erarbeitet habe, zeigten Wirkung und die Anzahl der Kinder und Jugendlichen seien angestiegen.

Sie sei dankbar über das positive Feedback aus der gesamten Stadt in Form von Spenden und Lob. 38.390 Euro sind bei der diesjährigen Aktion gesammelt worden, wodurch das Ergebnis aus dem vergangenen Jahr um 3000 Euro übertroffen wurde, sagt Albert Diesch, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats.

Bei seiner Neujahrsansprache zeigte sich Diesch vor den rund 200 anwesenden Gästen glücklich, wieder im ‚‚alten, neuen“ Gemeindezentrum sein zu dürfen. Bei seinem Rückblick auf das vergangene Kirchenjahr führte er aus, die Kirchengemeinde habe wieder Fahrt aufgenommen. Zwölf neue Ministranten, 45 Erstkommunionkinder und 30 Firmlinge konnten 2023 in die Gemeinschaft aufgenommen werden.

„Es wird eine spürbare Lücke entstehen“ Albert Diesch, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats

Der überaus positive Rückblick endete mit der Verabschiedung von Diakon Ulrich Körner. Körner geht nach 14-jähriger Amtszeit in Laupheim in den Ruhestand. Diesch sprach von einer kostbaren und gefestigten Beziehung, die nun zu Ende gehe.

„Es wird eine spürbare Lücke entstehen“, sagte Diesch. Körner fasste sich sichtlich bewegt kurz und bedankte sich bei den Anwesenden mit den Worten: ‚‚Ich durfte in Laupheim ein Sandkorn sein, was sie mit Perlmutt umkleidet haben.“

Kirche sei in der Lage Orientierung zu geben

Pfarrer Alexander Hermann schloss sich dem Dank für Körners Dienst an. In seiner Neujahrsansprache rückte Hermann eine vorherrschende Orientierungslosigkeit in den Fokus.

Die Menschen sähen in der Kirche nicht mehr den Stern, der auch den Heiligen Drei Königen den richtigen Weg gezeigt habe. Sie sähen vielmehr einen gefallenen Stern, der in den Staub fällt. Die Laupheimer Kirchengemeinde aber sei in der Lage, Orientierung zu geben, auch wenn es der Weltpolitik und der Gesamtkirche vielleicht nicht gelänge.

Auch Rosa Demuth, Leiterin des Martinusladens, und Elisabeth Kilian von der evangelischen Kirchengemeinde sprachen Körner ihren tiefen Dank aus. Sie betonten beide, dass ohne seinen großen Einsatz der Martinusladen in dieser Form heute sicher nicht existieren würde.