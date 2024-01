Katholische Kirchengemeinde lädt zum Neujahrsempfang ein

Die Katholische Kirchengemeinde Laupheim lädt an Dreikönig, Samstag, 6. Januar, zum Neujahrsempfang mit Verabschiedung von Diakon Körner in das katholische Gemeindehaus, Mittelstraße 32, ein - im Anschluss an die Eucharistiefeier mit den Sternsingern um 10 Uhr in der Marienkirche. Die Gottesdienste um 9 Uhr und um 11 Uhr entfallen. Um 8 Uhr gibt es eine Messfeier in der Marienkirche.