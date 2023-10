Kammerorchester Laupheim lädt zum Jahreskonzert

Das Kammerorchester Laupheim lädt am Samstag, 18. November, zu seinem traditionellen Jahreskonzert ins Kulturhaus Schloss Großlaupheim ein. Beginn des Konzerts ist 19 Uhr.

Im ersten Teil des Konzerts spielt das Orchester die „Sinfonie Nr. 2 in h-Moll“ von Alexander Borodin. Nach der Pause steht das „Konzert für Horn und Orchester in B-Dur“ von Reinhold Glière auf dem Programm. Für dieses Stück hat das Orchester den Solohornisten des Ulmer Theaters, Thomas Bierfeld, eingeladen. Den Abschluss des Konzerts bilden dann Alexander Borodins „Polowetzer Tänze“. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 9. Oktober, über das Kulturhaus Schloss Großlaupheim im Büro oder online.