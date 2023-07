Die Stadt Laupheim hat das Ziel ausgegeben, sich bis 2040 klimaneutral mit Energie zu versorgen. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim hat aktuell ein Strategiepapier zur kommunalen Wärmeplanung vorgestellt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Für das Baugebiet „Am Mäuerle“ wird diese Strategie bereits Realität. Dort erschließt die Firma Baugrund Süd für den Energieversorger EnBW ein kaltes Nahwärmenetz.

Kalte Nahwärme — das hört sich erst einmal widersprüchlich an. Doch auf dem Grünstreifen zwischen dem Rewe–Markt, der Kita Wirbelwind und der Umgehungsstraße am Flugplatz entsteht derzeit genau das: ein kaltes Nahwärmenetz, über das künftig bis zu 260 Wohneinheiten im Wohngebiet „Am Mäuerle“ CO2–frei mit Wärme versorgt werden können.

Drei Grad Temperaturunterschied reichen für die Wärmeversorgung

Im Gegensatz zur klassischen Nah– oder Fernwärme wird hier kein warmes Wasser zu den Häusern gepumpt, erklärt Sascha Schäfer, der als Oberbauleiter bei Baugrund Süd den Bau des Erdsondenfelds verantwortet. „Bei der oberflächennahen Geothermie liegt die ungestörte Untergrundtemperatur bei circa zehn Grad“, erläutert Schäfer.

Pumpt man das Trägermedium mit vier Grad in den Untergrund, kommt es mit etwa sieben Grad wieder nach oben. Sascha Schäfer

Als Trägermedium dient Wasser mit einem speziellen Frostschutzmittel. Dieses wird durch die geschlossenen Sonden gepumpt und entzieht dem Erdreich dabei Wärme. „Pumpt man das Trägermedium mit vier Grad in den Untergrund, kommt es mit etwa sieben Grad wieder nach oben", so Schäfer. Diese drei Grad Temperaturunterschied reichen für den Betrieb der Sole–Wärmepumpen.

90 Löcher, jedes 200 Meter tief

Damit diese Art der Wärmegewinnung für ein gesamtes Quartier funktioniert, hat Baugrund Süd in den vergangenen zwei Monaten auf dem rund 50 Meter breiten Grünstreifen 90 Löcher ins Erdreich gebohrt, teilweise auch im dortigen Retentionsbecken. Jede Bohrung ist 200 Meter tief — insgesamt 18.000 Bohrmeter kommen so zusammen.

Für deren Erfolg darf die Wärmewende nicht außer Acht gelassen werden. Severin Finkbeiner

An einem Bohrloch bringen Arbeiter noch die 200 Meter langen Sonden ein. Aus den bereits fertigen Bohrungen ragen noch die Kunststoffrohre, die von weiteren Arbeitern an die beiden Ringleitungen angeschlossen werden. Über diese wird die „kalte Nahwärme“ künftig unter der Hasenstraße hindurch ins Baugebiet transportiert.

So viel Heizarbeit leistet das Geothermiefeld

Für das Unternehmen aus Bad Wurzach gehört das Erdsondenfeld in Laupheim zu einem der größten Projekte in diesem Jahr, erklärt Schäfer. Im Schnitt hätten größere Projekte meist zwischen 30 bis 40 Bohrungen. Normalerweise würden 100 Bohrmeter benötigt, um ein Einfamilienhaus mit ausreichend Wärme zu versorgen, so Schäfer. Die Sole–Wärmepumpe sei hier um einiges effizienter als die derzeit viel diskutierte Luft–Wärmepumpe.

Während der Heizperiode im Winter kühlt der Boden aus. Sascha Schäfer

Laut den Berechnungen von Baugrund Süd kann das Erdsondenfeld insgesamt 1,1 Millionen Kilowattstunden pro Jahr Heizarbeit leisten. „Während der Heizperiode im Winter kühlt der Boden aus“, sagt Schäfer. Im Sommer dagegen wird der Kreislauf umgedreht. Das verhältnismäßig kalte Wasser aus dem Boden kühlt die Gebäude — und führt die Energie zurück in die Erde. Im Kühlbetrieb wärmt das kalte Nahwärmenetz so laut den Berechnungen mit immerhin 250.000 Kilowattstunden pro Jahr auch das Erdreich wieder auf.

So viel CO 2 soll nach Nahwärmenetz jährlich einsparen

Die EnBW, die das Projekt in Auftrag gegeben hat, stehe hinter der Energiewende, heißt es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Für deren Erfolg darf die Wärmewende nicht außer Acht gelassen werden“, sagt Severin Finkbeiner, Teamleiter EnBW Nachhaltige Quartiere. Daher setze das Unternehmen mit Blick auf eine nachhaltige Quartiersentwicklung auf „ökologische und ökonomische Komplettlösungen“.

Wir erwarten durch dieses Konzept eine Einsparung von rund 550 Tonnen CO 2 pro Jahr gegenüber einer konventionellen Energieversorgung. Severin Finkbeiner

Die Zahlen des Baugebiets „Am Mäuerle“ sprächen für sich: Laut Finkbeiner wird das Gebiet seinen Energiebedarf zu mehr als 80 Prozent aus den auf den Dächern verbauten Photovoltaik–Anlagen und dem Erdsondenfeld gewinnen. „Wir erwarten durch dieses Konzept eine Einsparung von rund 550 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber einer konventionellen Energieversorgung“, erklärt Finkbeiner.

Großprojekt mit sieben Millionen Euro Baukosten

Die EnBW investiert kräftig und rechnet mit Baukosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro. Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Wärmenetze 4.0“ des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert.

Wir gehen davon aus, dass schon in wenigen Jahren Laupheim zu den kleinen Erdsondenfeldern gehören wird. Severin Finkbeiner

Im Bereich der oberflächennahen Geothermie sei das Laupheimer Erdsondenfeld damit aktuell noch ein großes Projekt. Hier werde sich in Deutschland in naher Zukunft einiges tun. „Wir gehen davon aus, dass schon in wenigen Jahren Laupheim zu den kleinen Erdsondenfeldern gehören wird“, so Finbeiner.