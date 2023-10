Fohlen hüpfen aufgeregt an der Seite ihrer Mütter, kräftige Walache traben unter den Augen der Preisrichter, Züchter und Pferdefans verfolgen dichtgedrängt die Präsentationen und Vorführungen. Der 36. Laupheimer Kaltblutmarkt hat am Donnerstag bei bestem Oktoberwetter Hunderte Besucherinnen und Besucher auf den Festplatz gelockt.

Zwischen den Kastanien am unteren Festplatz reihen sich die Pferdeanhänger. Immer wieder geht ein lautes Wiehern durch die Baumreihen. Eine geschäftige Spannung liegt in der Luft ‐ das spüren auch die Pferde. Unter den Bäumen präpariert Sean Escher seine zweijährigen Schwarzwälder-Stuten für ihren großen Auftritt.

Mila und Naomi werden hübsch gemacht

Mila und Naomi stehen ruhig da, während sie noch einmal richtig hübsch gemacht werden. Mit einem Pinsel bestreicht er ihnen die Hufe. „Damit sie schön glänzen“, erklärt Escher. Der Laupheimer Markt ist für ihn „ein absolutes Muss und ein Highlight“.

Daher ist der Pferdezüchter um sechs Uhr in Oberrot bei Schwäbisch Hall gestartet, um pünktlich seine beiden „Teenager“ dem Preisgericht für den Zukunftspreis der zweijährigen Stuten zu präsentieren.

Seit 15 Jahren züchtet Escher die Kaltblüter, die einst für die schwere Waldarbeit im Schwarzwald eingesetzt wurden. Die Rasse stehe nach wie vor auf der Roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen, erklärt Escher. „Daher hoffen wir heute das Beste.“

Er ist mächtig stolz auf sein Pferd. (Foto: Roland Ray )

Wie die Preisrichter die Pferde bewerten

Oben auf dem Platz ist schon mächtig Betrieb. In den Bewertungsringen zeigen sich Stuten und Walache von ihrer besten Seite. Schulklassen drängen an die Absperrgitter und verfolgen das Treiben. Burschen in Lederhosen und oberbayerischer Tracht diskutieren über die Pferde.

Das sind alle frische, lebhafte und ausdrucksstarke Fohlen. Das wird schwierig. Joachim Giersch

Einem Preisrichter haben es die spanischen Gene des vierjährigen Schwarzflecktigers Finn angetan. Sandra Mayr aus Rottenbuch bei Schongau führt den stattlichen Walach dem Preisgericht an der Longe vor und freut sich über das ausführliche Lob.

Pas de trois, gerne mit Tuchfühlung zur Mama. (Foto: Roland Ray )

Im Ring daneben bewerten die Preisrichter Franz Rieder und Florian Keil sieben- bis neunjährige Stuten. Sie notieren ihre Bewertung für Körperbau, Gangart und Haltung. „Schönes Gebäude“, lobt der eine, während der andere den Schwung beim Trab bemängelt. „Aber Stutencharme hat sie“, meint Keil anerkennend, während die Schwarzwälder-Stute im Kreis trabt.

Vor dem großen Schauring stehen die Besucher mittlerweile dicht gedrängt. Dort zeigt der Kaltblutnachwuchs sein Temperament. Unter dem erfahrenen Blick der Preisrichter Klaus Ebert und Joachim Giersch werden neun Fohlen und die Muttertiere von ihren Besitzern durch den Ring geführt. „Es ist eine Momentaufnahme, aber es macht Spaß, so schöne und gute Fohlen zu sehen“, lobt Ebert die Tiere.

Junge Wilde begeistern das Publikum

Streicheleinheiten für Stute Flamme aus Gutenzell. (Foto: Roland Ray )

Während das ein oder andere Fohlen nervös tänzelt und am Strick zieht, wartet der junge Schwarzwälder-Hengst Miro entspannt an der Seite von Mutter Luna auf seinen Auftritt. „Ein ganz starkes Feld in diesem Jahr“, meint Joachim Giersch, Vorsitzender des Laupheimer Pferdezuchtvereins.

„Das sind alle frische, lebhafte und ausdrucksstarke Fohlen. Das wird schwierig.“ Ein junger Wilder sticht unter den neun hervor: Fürst Maika von Züchter Hartmut Fürst aus Aalen-Unterrombach macht das Rennen.

Schmied Hannes Maucher erklärt Schülerinnen und Schülern die Arbeit des Hufschmieds. (Foto: Roland Ray )

Rainer Ganser, der den Kaltblutmarkt von städtischer Seite organisiert, zeigt sich schon am Vormittag begeistert. „Das Publikum ist da, das Wetter passt und von den 106 gemeldeten Pferde sind alle erschienen.“

Laupheim ist ein wichtiger Markt für die Züchter, so Ganser. Auch Oberbürgermeister Ingo Bergmann freut sich über den hohen Zuspruch bei Züchtern und Besuchern. „Das hier ist gelebte Tradition, die bei herrlichem Wetter zelebriert wird.“

Vor der Bühler Halle verfolgt eine Schulklasse neugierig, wie Hufschmied Jochen Raidt aus Hochdorf einem Pferd zuerst mit gröberem Gerät an allen vier Hufen eine Maniküre verpasst, um es anschließend mit neuen Eisen zu beschlagen.

„Das sieht ja aus wie ein Vulkan“, meint ein Junge, als nebenan Schmied Hannes Maucher sein Feuer auf Temperatur bringt. Die Schülerinnen und Schülern blicken gespannt auf den Schmied, der mit einer Zange ein glühendes Stück Stahl aus der Esse zieht und dieses mit rhythmischen Schlägen auf dem Amboss zu einem Nagel verarbeitet.

Kaltblüter stellenTemperament unter Beweis

Robert Pritzi und sein Hengst Rune sind Europameister im Holzrücken. (Foto: Roland Ray )

Der Nachmittag gehört den Vorführungen im Schauring. Unter anderem zeigt dort die Voltigiergruppe des Reit- und Fahrvereins Schwendi ihre akrobatischen Künste. Das Landesgestüt Marbach kombiniert in einer Quadrille Einspänner und Reiter.

„Spring, mein Kleiner, ich halte den Ring“, hieß es beim Showprogramm. (Foto: Roland Ray )

Und Tatjana Ascher stellt mit Stute Glinda unter Beweis, dass sich die stattliche Kreuzung aus Shirehorse und belgischem Kaltblut ganz temperamentvoll und sportlich bewegen lässt.