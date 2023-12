Laupheim

Junge Musiker lassen die Adventsfenster erklingen

Laupheim / Lesedauer: 2 min

Einstimmung zum zweiten Advent: Verschiedene Ensembles der Musikschule Gregorianum musizierten am Freitag in der Laupheimer Innenstadt. Im Haus der „Schwäbischen Zeitung“ öffneten sich musikalische Adventsfenster. (Foto: Thomas Werz )

Weihnachtliche Klänge in der Laupheimer Innenstadt: Am Freitag haben Schülerensembles der Musikschule Gregorianum die Kunden in mehreren Geschäften mit Weihnachtsmusik unterhalten. Mit dem Einbruch der Dunkelheit öffneten sich im Gebäude der „Schwäbischen Zeitung“ musikalische Adventsfenster.

Veröffentlicht: 10.12.2023, 17:00 Von: Thomas Werz