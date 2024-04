Johannes Lang ist neuer Leiter des Finanzdezernats

In der Gemeinderatssitzung Ende Februar wählte der Gemeinderat einen neuen Finanzdezernenten für die Stadt Laupheim. Johannes Lang, der mit seiner Familie in Achstetten lebt, ist bereits seit 2019 Mitarbeiter im Rathaus. Die Geschicke der Stadtkämmerei leitet er bereits seit über zwei Jahren.

Gänzlich unbekannt ist Johannes Lang im Laupheimer Rathaus somit nicht. Seine Entscheidung vor rund fünf Jahren aus der freien Wirtschaft ins Laupheimer Rathaus zu wechseln, wurde von der reizvollen Stellenausschreibung und den damit verbundenen Herausforderungen, wie der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und die Betreuung der Finanzsoftware motiviert. Mit einem Diplom in Betriebswirtschaftslehre von der Hochschule Pforzheim und einer breiten beruflichen Erfahrung im Bereich Beratung und Finanzen, darunter zehn Jahre in einem Softwareunternehmen, brachte Lang eine vielseitige Expertise in die Stadtverwaltung mit.

Ein zentraler Fokus seiner Arbeit liegt auf der Digitalisierung interner Abläufe, insbesondere dem elektronischen Rechnungsworkflow, um die Effizienz der Verwaltung zu steigern. „Im Finanzdezernat sind wir eine interne Steuerungs- und Servicefunktion für Bürgerinnen und Bürger und die anderen Ämter, denen durch optimierte Abläufe bei der Abrechnung die Arbeit erleichtert wird. So haben die Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und können ihren Service verbessern“, erklärt Lang.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Haushaltskonsolidierung, bei der er ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Aufgabenerfüllung und Sparen sicherstellen möchte, ohne bei den Leistungen allzu große Abstriche zu machen.