Inter gewinnt Derby gegen Tabellenführer

Der FC Inter Laupheim hat in der Fußball–Kreisliga B II Riß am dritten Spieltag den zuvor verlustpunktfreien Tabellenführer SV Baustetten II mit einen 2:0 (0:0)-Sieg in die Schranken gewiesen. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Der defensiv gut stehende Gastgeber gab nach dem Wechsel dann den Ton an und Zugang Almamo Djitte (49., 84.) avancierte durch einen Doppelpack zum Matchwinner. Res.: 2:2.