Wenn Diabetes unbehandelt bleibt, hat das für Betroffene oft gravierende Folgen. Bei Typ–2-Diabetes ist im schlimmsten Fall ein Herzinfarkt oder Schlaganfall die Folge. Bei Typ–1-Diabetikern kann es zu einer lebensbedrohlichen Übersäuerung des Blutes kommen.

Oft wird Insulin weggeworfen, wenn jemand auf ein anderes Präparat umgestellt wird oder wenn jemand stirbt. Gabriele Rupf

Damit auch Menschen in Ländern mit schlechter ärztlicher Versorgung mit Insulin versorgt werden können, sammelt das Hilfsprojekt Insulin zum Leben des Deutschen Diabetiker Bunds (DDB) das Medikament sowie andere Hilfsmittel für Diabetiker wie etwa Teststreifen, Pennadeln und Einmalspritzen und schickt sie in die betroffenen Länder.

Viel zu oft landet Insulin im Müll

„Oft wird Insulin weggeworfen, wenn jemand auf ein anderes Präparat umgestellt wird oder wenn jemand stirbt“, sagt Gabriele Rupf aus Bronnen. Mit Thomas Walter aus Burgrieden setzt sie sich in Laupheim für das Projekt Insulin zum Leben ein. Die Vorsitzende der Diabetiker–Selbsthilfegruppe ist überzeugt: „Eigentlich gibt es genug Insulin für alle.“ Doch viel zu häufig lande es im Müll.

Das muss nicht so sein, denn in Deutschland gibt es mit Insulin zum Leben eine Sammelstelle in Rastatt, die ganzjährig Insulin annimmt und verschickt. Voraussetzung ist lediglich, dass die Medikamente noch mindestens vier Monate haltbar und noch nicht angebrochen sind.

In Laupheim machen alle Apotheken mit. Gabriele Rupf

Sammelstelle in Rastatt

In Laupheim können nicht genutztes Insulin und andere Hilfsmittel für Diabetiker auch in Apotheken abgegeben werden. Gabriele Rupf und Thomas Walter sammeln diese dann ein, schnüren sie zu Päckchen und schicken sie an Insulin zum Leben. „In Laupheim machen alle Apotheken mit“, erklärt Gabriele Rupf. „Die Leute können das Insulin natürlich auch direkt bei uns abgeben oder selbst an die Sammelstelle schicken“, ergänzt Thomas Walter.

Gabriele Rupf ist vor fast 30 Jahren an Typ–1-Diabetes erkrankt. Damals war sie Mitte 30. Thomas Walter lebt seit gut zehn Jahren mit Typ–1-Diabetes. Er war Mitte 50, als die Autoimmunerkrankung bei ihm diagnostiziert wurde. Beiden ist die Selbsthilfegruppe wichtig.

Gesammeltes Insulin rettet Leben

Mindestens genauso liegt es ihnen aber am Herzen, dass auch Menschen in armen Ländern mit Diabetes leben können und das geht in der Regel eben nur mit Insulin: „Spritzen oder Sterben — das ist eine einfache Rechnung“, sagt Rupf.

Es ist definitiv so, dass wir mit unseren Päckchen Leben retten. Heidrun Schmidt–Schmiedebach

Ähnlich formuliert das Heidrun Schmidt–Schmiedebach, die das Projekt Insulin zum Leben in Deutschland leitet: „Es ist definitiv so, dass wir mit unseren Päckchen Leben retten“, sagt sie. In den Ländern, in die Schmidt–Schmiedebach die Päckchen schickt, gebe es oft keine Krankenversicherung und viel Armut — das Insulin sei aber genauso teuer wie hier oder gar nicht erhältlich.

Hilfsprojekt versorgt rund 700 Menschen im Jahr

Rund 700 Menschen könnten jedes Jahr mit dem nicht verbrauchten Insulin versorgt werden, das ihr aus ganz Deutschland zugeschickt wird. „Wir nutzen den Überfluss als Quelle, die nie versiegen wird“, erklärt sie die Idee hinter der Sammelstelle. Schmidt–Schmiedebach hofft, dass dieser Überfluss auch weiterhin den Weg zu ihr findet, damit sie das lebensrettende Insulin dorthin schicken kann, wo es dringend benötigt wird.

Wer Insulin abgeben möchte, kann das ohne Voranmeldung in der Apotheke in Laupheim tun oder sich telefonisch mit Gabriele Rupf unter 07392/7544 oder Thomas Walter unter 0152/53703851 in Verbindung setzen.

Hierhin kann das Insulin direkt geschickt werden:

Medikamente und andere Hilfsmittel für Diabetiker können auch direkt geschickt werden an Insulin zum Leben, c/o Biokanol Pharma GmbH, Kehler Straße 7, 76437 Rastatt. Wenn das Insulin an die Ukraine geschickt werden soll, können Sender einen Hinweis „Hilfe für Ukraine“ in das Paket legen.