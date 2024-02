Infoabende zu Biotopverbundplanung für Landwirte

Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Biberach (LEV) lädt die Landwirte im Stadtgebiet Laupheim mit Teilorten zu zwei Infoabenden ein. Die Informationsveranstaltung hat den Titel „Biotopverbundplanung: Worum geht‘s? Wo sind Bewirtschafter gefragt und was haben sie davon?“, wie die Stadt Laupheim mitteilt.

Wie mit den Ortsobmännern vereinbart, geben LEV-Geschäftsführer Peter Heffner und Biotopverbund-Berater Harald Jungbold an den Abenden vertiefte Informationen zur laufenden Biotopverbundplanung der Stadt Laupheim. Die Termine sind am Donnerstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr im „OsUs - Gaststätte im Sportzentrum“ für Bewirtschafter in den Gemarkungen Untersulmetingen/Obersulmetingen und am Mittwoch, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Schützen“ in Laupheim für Bewirtschafter in den Gemarkungen Baustetten, Bihlafingen, Laupheim.