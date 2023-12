In Laupheim erklingen wieder musikalische Adventsfenster

Vorweihnachtsstimmung in der Laupheimer Innenstadt: Am kommenden Freitag, 8. Dezember, stimmen verschiedene Schüler-Ensembles der Musikschule Gregorianum die Laupheimerinnen und Laupheimer auf die Adventszeit ein.

Zum Auftakt der klangvollen Einkaufsnacht der Werbegemeinschaft „Treffpunkt“ spielen die jungen Musiker in Laupheimer Geschäften, bevor sich dann mit Einbruch der Dunkelheit die Adventsfenster im Gebäude der „Schwäbischen Zeitung“ öffnen.

Beitrag zur Vorweihnachtsstimmung

Da die Musikschule etwas außerhalb der Stadtmitte liegt, möchte Musikschulleiter Tim Beck am kommenden Freitag mit den Ensembles musikalische Vorweihnachtsstimmung in die Innenstadt tragen. „Die Schüler freuen sich darauf, nicht nur im Proberaum zu üben, sondern ihr Können auch vor Publikum zu präsentieren“, sagt Beck. Bereits im vergangenen Jahr hatten Gregorianum und „Schwäbische Zeitung“ in der Vorweihnachtszeit die Laupheimer zum Adventsfenster geladen.

Bevor sich mit dem Einbruch der Dunkelheit nach 17 Uhr die musikalischen Adventsfenster im ersten und zweiten Stock des Gebäudes Mittelstraße 2 öffnen, unterhalten die Bläser-Ensembles ab 15.45 Uhr eine Stunde lang in sechs Laupheimer „Treffpunkt“-Geschäften die Passanten. „Vergangenes Jahr hatten wir viele Zuhörer. Daher freuen wir uns, den Laupheimern wieder eine Freude zu bereiten“, sagt Beck. Mit dabei ist unter anderem das Saxofon-Ensemble von Norbert Streit sowie das Horn-Ensemble von Adriano Orlandi, so Beck.

Auch kulinarisch ist etwas geboten

Während sich die Passanten bis 21 Uhr in den Geschäften nach Weihnachtsgeschenken umsehen können, soll auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen, verrät Wirtschaftsförderin Barbara Klause. Dafür sorgen an diesem Abend der Jugendkulturverein und das Hubschraubergeschwader 64, die vor dem Christbaum auf dem Rathausvorplatz die Zuhörer und Passanten mit heißen und kalten Getränken und Essen versorgen.

„Wir wollen den Laupheimern zeigen, dass es uns nicht nur am Summernight-Festival gibt“, sagt Ann-Kathrin Gloger vom Jugendkulturverein.

HSG 64 beteiligt sich

Auch Kevin Kügele, Presseoffizier des HSG 64, freut sich über die Möglichkeit für das Geschwader, sich an der klangvollen Einkaufsnacht zu beteiligen. „Laupheim ist eine Garnisonsstadt, viele Soldatinnen und Soldaten leben hier und es ist schön, dass wir uns am öffentlichen Leben beteiligen können - auch um mit den Bürgern ungezwungen ins Gespräch zu kommen.“

In der Weihnachtshütte versorgen Bundeswehr und Laupheimer Vereine die Passanten übrigens immer freitags und samstags mit Heißgetränken, Süßem und Deftigem.

Am Samstag, 9. Dezember, übernimmt der Ortsverband des DRK diese Aufgabe. Am Wochenende vom 16. und 17. Dezember verköstigen Bundeswehr und „Carl’s Kino“ die Laupheimer, am 22. und 23. Dezember ist der Skiclub Sulmetingen an der Reihe.