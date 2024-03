Heute erinnert in der Danziger Straße nichts mehr an die Kult-Diskothek „Comeback“. Wo einst das Tanzbein geschwungen wurde, werden heute Pizzen gebacken. Einer, der sich noch gut an die wilden 70er erinnert, ist Detlef Büchler. Als DJ Charly lieferte er den passenden Sound für die Discofans.

Die Liebe führt den Rheinländer nach Oberschwaben

Beat, Boogie, Funk und Soul - Anfang der 70er-Jahre entstand aus vielen Musikrichtungen der Sound einer ganzen Generation. Detlef Büchler erlebt die Disco-Ära von Anfang an hautnah mit. Am Plattenspieler erlangt er unter seinem Künstlernamen DJ Charly in der Diskothek „Comeback“ schnell Bekanntheit.

Detlef Büchler alias DJ Charly sorgte für Musik und Unterhaltung in der im Jahr 1972 neu eröffneten Diskothek „Comeback“ in der Laupheimer Danziger Straße. (Foto: Privatarchiv Detlef Büchler )

Detlef Büchler ist geborener Rheinländer. Oberschwaben lernt er früh durch den alljährlichen Familienurlaub kennen. „Zehn Jahre lang sind wir nach Bad Schussenried zum Zelten. Schließlich habe ich mich dort verliebt“, erzählt Büchler. Seine Angebetete und er wollen sogar heiraten - doch die Liebesgeschichte nimmt kein gutes Ende. „An Weihnachten hat mich meine Verlobte sitzen lassen.“

1972 eröffnet in Laupheim die Disco „Comeback“

In den Kurort Bad Schussenried gezogen, muss sich Büchler etwas einfallen lassen, um Anschluss an die Schwaben zu finden. „Als DJ hatte man gute Chancen, eine Frau kennenzulernen“, sagt der heute 77-Jährige und schmunzelt. „Im ,Bambi’ in Schussenried hatte ich meinen ersten Auftritt.“

Die Moderation gehörte für DJ Charly zum Auflegen der Platten dazu. (Foto: Privatarchiv Detlef Büchler )

Schnell macht sich DJ Charly beim Auflegen in dem kleinen Kur-Lokal einen Namen. Sogar die Konkurrenz wird damals auf ihn aufmerksam und er bekommt viele weitere Aufträge. „Ich habe meinen Beruf als Buchdrucker dann irgendwann an den Nagel gehängt“, schildert Büchler.

Im Jahr 1972 eröffnet Heinz Fischer das „Comeback“ in der Danziger Straße 62 in Laupheim. Fischer engagiert Büchler als Haus-DJ - er ist fortan für die Programmgestaltung zuständig. „Ich habe immer die Moderation gemacht. Nur die Musik auflegen und laufen lassen, das war nicht mein Stil.“

Nichts wie ab auf die Tanzfläche: Heitere Partys standen im „Comeback“ auf der Tagesordnung. (Foto: Privatarchiv Detlef Büchler )

Zur späteren Stunde tanzte man eng umschlungen

Das bunte Programm umfasst Hitparaden, Spiele und kurze Theatersketche. Am Sonntagnachmittag pilgern Scharen zur Jugenddisco. Besonders begehrt sind die Tanzabende, zu denen DJ Charly die gerade angesagten Bands vom Plattenspieler auf die Lautsprecher schickt. Gerade zu späterer Stunde geht es im „Comeback“ heiß her.

Bei gedimmtem Licht und gedämpftem Sound fordern die Männer ihren Schwarm zum Tanzen auf. „Viele Paare haben sich dort kennengelernt“, sagt Büchler. Auch er trifft seine spätere Frau Rosy damals beim Tanz im „Comeback“.

Gegen spätere Stunde gingen Tanzpaare im „Comeback“ auf Tuchfühlung. (Foto: Privatarchiv Detlef Büchler )

An die Zeit in der Laupheimer Disco denkt der DJ gerne zurück. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die Partys zum Jahreswechsel mit Buffet, die Feier zum Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 1974 und der erste autofreie Sonntag im Jahr zuvor.

Ich habe zu viel mit meiner Freundin während der Arbeit geknutscht. DJ Charly

„Damals kamen zahlreiche Gäste aus Laupheim und dem Umkreis zu Fuß zum Feiern“, erinnert sich Büchler. Drei Jahre lang legt DJ Charly im „Comeback“ auf. Für ihn ist 1975 Schluss, rund fünf Jahre vor dem Ende des Lokals. „Ich habe zu viel mit meiner Freundin während der Arbeit geknutscht“, sagt er und lacht.

Comeback-Bedienung „Babsi“ griff für die Programmgestaltung zum Mikrofon. (Foto: Privatarchiv Detlef Büchler )

Dj Charly bleibt dem Job am Plattenteller verbunden

Nach dem „Comeback“ ging es für ihn weiter in Laupertshausen im „Café Lau“, in Altheim in der „Ranch 75“, in Ehingen in „Erikas Tanzbar“, in Ulm im „Take 5“, in Ochsenhausen im „Daiquiri“ und schließlich im „Old Mac“.

Das Auflegen von Musik hat er nach der Geburt seiner Kinder hauptberuflich aufgegeben, als „Charly’s-Discoexpress“ war er aber weiter in der Region unterwegs. Bis 2016 hat Büchler auf Partys und Hochzeiten für Musik gesorgt.

Auch heute geht Büchler noch gerne tanzen. „Aber die DJs heute sind ganz anders unterwegs“, findet er. Die Zeiten der großen Show-Unterhaltung sind vorbei, in Büchlers Erinnerungen leben sie aber weiter.