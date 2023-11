Im 14. Versuch soll’s klappen

Der SV Sulmetingen unternimmt am Samstag den 14. Anlauf, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Gegner ist ab 14.30 Uhr der schwächelnde Titelkandidat FC Albstadt.

Die bittere Niederlage gegen Friedrichshafen hallt noch nach, allein schon wegen der Roten Karte für Timo Herre in der Nachspielzeit. „Wenn man unten drin steht, kommt einiges zusammen. Und in unserer Situation ist das natürlich besonders bitter“, sagt SVS-Spielertrainer Jan Deiss, richtet den Fokus aber nun auf die nächste Aufgabe.

Der FCA spielt bisher eine durchwachsene Saison, dümpelt als Tabellenelfter im Niemandsland der Tabelle herum. Deiss sieht die Rollen im Albstadion dennoch klar verteilt: „Wenn man Albstadts Kadertiefe und die Erfahrung aus vielen Jahren Landesliga und Verbandsliga betrachtet, sind wir klarer Außenseiter.“

Doch auch in der vergangenen Saison hatte Sulmetingen selten die Favoritenrolle inne und sammelte dennoch stolze 57 Punkte. Eine ähnliche Bilanz ist in dieser Saison mittlerweile illusorisch, doch das rettende Ufer ist derzeit lediglich sechs Punkte entfernt. Um den Anschluss nicht zu verpassen, fordert Deiss: „Unser Ziel, nein fast ein Muss, sind drei Punkte. Wir müssen uns endlich für unsere Leistungen belohnen.“

Deiss weiß um die Stärken der Albstädter: „Sie sind der Innenverteidigung sowohl am Boden als auch in der Luft sehr stabil. Zudem sind sie extrem schnell auf den Außenbahnen und haben vorne mit Mazrekaj viel Qualität.“ Denis Mazrekaj kommt bereits auf neun Treffer. Doch ähnlich wie bei Sulmetingen mit dem achtfachen Torschützen Dominik Martin klafft dahinter eine große Lücke. In die Lücken des FCA wollen die Sulmetinger mit ihrem schnellen Umschaltspiel gelangen.

Deiss muss in Albstadt jedoch wieder einige Ausfälle verkraften. Neben Herre und den Langzeitverletzten wird am Samstag auch Max Maurer berufsbedingt fehlen. Michael Stöferle will nach seiner langen Pause mit Einsätzen in der zweiten Mannschaft sein altes Fitnesslevel zurückerlangen. Wieder zur Verfügung steht Außenverteidiger Yannick Werz.