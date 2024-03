Mit einer durchweg starken Leistung hat der HRW Laupheim in der Handball-Landesliga IV einen hochverdienten 30:26 (15:11)-Heimsieg gegen den HC Hohenems eingefahren. Dadurch verließen die Rot-Weißen wieder die direkten Abstiegsplätze und sind nun Tabellenachter.

Laupheim übernimmt früh Kontrolle

Im Vorfeld sprach nicht viel für eine Überraschung der Laupheimer: Hohenems stand dank einer bisher starken Saison auf Platz zwei in der Tabelle. Der HRW hingegen musste zuletzt auswärts eine deutliche Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Altenstadt verkraften.

Dennoch übernahmen die Rot-Weißen von Beginn an die Spielkontrolle und profitierten dabei von technischen Fehlern der Gäste und einer starken Leistung von Nico Bucher im Tor. Nach dem 5:2 (8.) schmolz der Vorsprung zwar langsam dahin und die Österreicher verkürzten mehrmals bis auf ein Tor, doch in den Minuten vor der Pause nahm der HRW das Zepter wieder in die Hand und sicherte sich einen 15:11-Halbzeitvorsprung.

Hohenems sorgt nochmals für Spannung

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Laupheimer präsenter und erweiterten die Führung dank einer stabilen Abwehr und einer größtenteils souveränen Chancenverwertung auf 19:13 (36.). In der Folge vermehrten sich jedoch die Ungenauigkeiten im Spiel der Gastgeber, sodass der HC Hohenems mit dem 22:19 (45.) nochmals für Spannung in der Rottumhalle sorgen konnte.

Letztendlich belohnten sich die Laupheimer jedoch durch eine konzentrierte letzte Viertelstunde und durften sich nach dem 30:26 vom lautstarken Publikum in der gut gefüllten Rottumhalle feiern lassen.

Erleichterung bei Trainer Meiners

„Nach der letzten Woche kann man heute definitiv von Erleichterung sprechen“, so HRW-Coach Tobias Meiners nach dem Spiel. „Wir haben heute das umgesetzt, was wir schon lange trainieren und haben das auch fast über sechzig Minuten hinbekommen.“ Den Schlüssel für den Sieg sah er darin, dass die Mannschaft auf dem Feld aggressiv und konsequent agiert habe. Neben diesen Faktoren wolle die Mannschaft aber auch „die positiven Emotionen, die heute ab der ersten Minute geherrscht haben“ ins nächste Spiel mitnehmen.

Auch in der Chancenverwertung war gegen den HCH im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen, was dem HRW in den verbleibenden fünf Spielen gute Voraussetzungen verschaffen dürfte, wenn er an diese Leistung anknüpfen kann. „Die Rückrunde ist insgesamt betrachtet besser gestartet als die Hinrunde, diesen Schwung wollen wir für die kommenden Spiele beibehalten“, so Meiners.

Nächste Aufgabe auswärts

Am 6. April gastieren die Laupheimer beim Tabellenletzten Wangen II, wo es für den HRW um die nächsten wichtigen zwei Punkte geht.

Bei einem Erfolg wäre der achte Tabellenplatz, der mit hoher Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt bedeuten würde, wohl so gut wie gesichert.

Die Statistik zum Spiel:

HRW Laupheim - HC Hohenems 30:26 (15:10). HRW: Bucher, Federle - Durakovic (6 Tore), Geiß (5), Schneider (5/2 davon per Siebenmeter), Mirkov (4), Anderson (3), Rodloff (3), Reiner (2), Ladan (1), Schöferle (1), Beljic, Mann, Remane. Z.: 250.