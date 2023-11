HRW steht vor richtungsweisendem Heimspiel

Nachdem die Handballer des HRW Laupheim am vergangenen Wochenende einen mutigen Auftritt gegen den Tabellenzweiten HC Hohenems gezeigt haben, der aber nicht mit Punkten belohnt wurde, steht am Sonntag in der Rottumhalle das Derby gegen die MTG Wangen II an.

Das Spiel gegen die Allgäuer könnte im Hinblick auf die weitere Saison für beide Mannschaften richtungsweisend sein: Mit einem Sieg könnte der HRW seine Negativserie beenden und sich im Tabellenkeller die ersten Saisonpunkte sichern. In diesem Fall würden die zehntplatzierten Laupheimer bis auf einen Punkt an die Wangener auf dem achten Platz heranrücken. Bei einem Sieg der MTG wiederum könnte sich diese womöglich entscheidend von den letzten Plätzen absetzen und zum Tabellenmittelfeld aufschließen.

Für Wangen verlief die bisherige Landesliga-Saison wechselhaft: Gegen die hochkarätigen Gegner auf den oberen Tabellenplätzen stehen deutliche Niederlagen zu Buche, mit einem Sieg gegen Altenstadt und einem Remis gegen den TV Treffelhausen konnte die MTG jedoch schon punkten. Ähnlich wie der HRW zeigten die Allgäuer allerdings nicht immer die nötige Nervenstärke und mussten sich zweimal mit knappen Niederlagen begnügen.

Kommt in der Rottumhalle die erhoffte Derby-Stimmung auf, verspricht das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch zu werden, der sich in beide Richtungen entwickeln kann. Ein positiver Faktor für die zuletzt ersatzgeschwächten Laupheimer könnte eine verbesserte Personalsituation sein: „Am Sonntag haben wir hoffentlich wieder mehr Spieler an Bord und bereiten uns dementsprechend vor“, blickt HRW-Trainer Tobias Meiners dem Derby am Sonntagabend zuversichtlich entgegen.

Beginn der Partie ist um 18 Uhr in der Rottumhalle. Aufgrund von Bauarbeiten sind die Parkplätze an der Rottumhalle derzeit zwar gesperrt, es stehen jedoch ausreichend Parkmöglichkeiten an der Herrenmahdhalle und beim Parkbad zur Verfügung.