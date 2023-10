HRW Laupheim verliert torreiches Auswärtsspiel

Nach dem knapp verlorenen Saisonauftakt hat der HRW Laupheim in der Handball-Landesliga IV auch beim Tabellenführer SG Hofen/Hüttlingen in einem rasanten Spiel den Kürzeren gezogen. Am Ende schlug für die Rot-Weißen eine 37:42 (15:19)-Niederlage zu Buche. Damit rangiert der HRW weiter mit null Punkten am Tabellenende.

Dünne Personaldecke

Die Laupheimer reisten personalgeschwächt an, Maxi Mann, Ben Vornehm und Nils Sommer standen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Obendrein ging auch der bisher beste Torschütze der Laupheimer, Stefan Beljic, angeschlagen in die Partie und musste deshalb weite Teile des Spiels von der Bank aus verfolgen. Die dünne Personaldecke sollte den Laupheimern zum Verhängnis werden, denn die SG Hofen/Hüttlingen spielte temporeichen Handball.

HRW-Abwehr überzeugt nicht restlos

„Wir hatten am Ende des Tages dann praktisch nur noch zwei Auswechselspieler, was natürlich nicht optimal war ‐ vor allem bei der schnellen Spielweise von Hofen, das über sechzig Minuten aufs Tempo gedrückt hat und auch gut durchwechseln konnte“, sagte HRW-Trainer Tobias Meiners nach der Partie. Die Tore fielen dabei durchschnittlich im 45-Sekunden-Takt.

Mit 42 Gegentreffern überzeugte die HRW-Abwehr nicht restlos und konnte diesmal auch nicht auf eine so herausragende Torhüterleistung wie gegen Gerhausen bauen. „Wir haben oft schnelle Gegentore bekommen, weil wir leider wieder zu viele technische Fehler hatten, aber auch viele freie Würfe vergeben haben, in der ersten wie in der zweiten Halbzeit“, resümierte Meiners. „Die Chancenausbeute war einfach nicht optimal, da hätten wir sicherlich etwas näher an Hofen/Hüttlingen rankommen können.“

Hofen/Hüttlingen hält Laupheim konstant auf Abstand

Die 400 Zuschauer in der Talsporthalle Wasseralfingen sahen von Beginn an ein unterhaltsames Spiel, das von Anfang für den Gastgeber lief. Mit dem 2:1 erzielte der HRW in der dritten Minute seine einzige Führung, danach hielt Hofen/Hüttlingen die Laupheimer konstant auf Abstand. Mit vier Toren Rückstand aus HRW-Sicht ging es in die Pause, doch auch danach verteidigten die Gastgeber aus der Nähe Aalens die Führung souverän und ließen mehr Eingespieltheit erkennen als die Laupheimer, die bisher vier Spiele weniger absolviert haben als der Tabellenerste. „Als Tabellenführer kommt man natürlich mit viel Rückenwind, außerdem war es unser zweites Auswärtsspiel“, so Meiners.

Dennoch habe man grundsätzlich die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen, zeigte sich der HRW-Coach überzeugt. „Alles in allem war es die Summe daraus, dass wir in zu vielen Bereichen unsere Leistung nicht optimal abrufen konnten ‐ Chancenverwertung, technische Fehler, Torhüterleistung, zum Teil haben wir auch in der Abwehr nicht gut genug aufgepasst.“

HRW stellt besten Torschützen

Der beste Torschütze des Spiels kam derweil sogar vom HRW: Julian Schneider zeigte mit 13 Treffern eine Spitzenleistung, die am Ende jedoch trotzdem nicht zum Sieg reichte. Auch die Disqualifikation des SG-Spielers Ben Wolter wenige Sekunden vor Schluss hatte auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr.

Die Statistik zum Spiel:

SG Hofen/Hüttlingen ‐ HRW Laupheim 42:37 (19:15). HRW: Nico Bucher, Fabian Federle ‐ Durakovic (8 Tore), Reiner (4), Anderson (6), Schröder, Schneider (13/3 davon per Siebenmeter), Schöferle (1), Geiß (3), Beljic (1), Mirkov (1).

Heimspiel SG Lauterstein II am Mittwoch

Schon am Mittwoch ist der HRW Laupheim in der Handball-Landesliga IV erneut gefordert und auf Wiedergutmachung aus. Im ersten Heimspiel der Saison trifft der HRW um 18 Uhr auf die aktuell viertplatzierte SG Lauterstein II, die den Laupheimern schon zwei Ligaspiele voraus ist. Die Motivation nach zwei Auswärtsspielen ist besonders beim neuen HRW-Trainer Tobias Meiners groß, der seinem ersten Heimspiel entgegenfiebert und auf tatkräftige Unterstützung von den Rängen hofft. „Ich freue mich auf das Spiel am Mittwoch in Laupheim und hoffe, dass viele Laupheimer Fans kommen und richtig Stimmung machen“, sagt er.

Mit den heimischen Fans im Rücken sei der erste Saisonsieg greifbar. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mannschaft das leisten kann, wir hatten am Samstag viele gute Aktionen in der Abwehr und auch im Angriff sauber herausgespielte Chancen, haben uns aber leider nicht dafür belohnt. Da wir am Mittwoch und am Samstag jetzt Heimspiele haben, erhoffe ich mir daraus eine Trendwende“, zeigt sich Meiners zuversichtlich. Gegen Lauterstein II kann der HRW wohl auch wieder auf mehrere der zuletzt verhinderten Spieler zurückgreifen, nur hinter Stefan Beljics Einsatz steht noch ein Fragezeichen.