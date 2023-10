HRW Laupheim verliert Derby knapp

Nachdem die neue Saison in der Handball-Landesliga für manche Teams schon vor rund einem Monat begonnen hat, ist nun auch der Verbandsliga-Absteiger HRW Laupheim in die Spielzeit 2023/24 gestartet. Am Ende mussten sich die Rot-Weißen zum Auftakt im Derby beim TV Gerhausen nach einer spannenden Schlussphase mit 29:30 (13:13) geschlagen geben. Insgesamt sahen die 323 Zuschauer in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren eine Partie mit häufigen Führungswechseln.

Intensives Derby

In einem intensiven Derby mussten die Gastgeber schon in der sechsten Minute einen Platzverweis hinnehmen, da Außenspieler Luca-Max Baur einen Laupheimer Tempogegenstoß nur noch mit einem Foul unterbinden konnte. Nach einer umkämpften Anfangsphase gelang es in der gesamten ersten Halbzeit danach keiner Mannschaft, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen.

„Es war ein Derby, es ging hin und her, und man hat uns auf jeden Fall die Nervosität des ersten Ligaspiels angemerkt“, so der neue HRW-Trainer Tobias Meiners. „Es waren einfach ein paar Ungenauigkeiten dabei, aus denen leider etwas viele technische Fehler resultiert sind, die eine größere Führung verhindert haben.“

Gute Phase des HRW

Gestützt auf eine herausragende Leistung von Zugang Nico Bucher im Tor, sah es Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 19:22 (44.) und dann 24:26 (51.) so aus, als ob die Rot-Weißen das Spiel für sich entscheiden könnten. In dieser Phase zeichneten sich besonders Kenan Durakovic, Julian Schneider und Stefan Beljic als HRW-Torschützen aus. Danach sorgten jedoch einige technische Fehler und Fehlwürfe dafür, dass die Führung wieder wechselte.

In den letzten zehn Minuten holte der HRW trotz mehreren Zeitstrafen noch viermal einen Ein-Tore-Rückstand auf. Allerdings gelang den Laupheimern in den letzten Sekunden nach dem 30:29 für Gerhausen kein erfolgreicher Torabschluss mehr.

Viele positive Ansätze

„Am Ende wäre natürlich vom Spielverlauf her die Punkteteilung verdient gewesen, in diesem Fall gab es das glücklichere Ende für Gerhausen“, befand Meiners. Gerade einmal fünf Tage nach dem Bekanntwerden seiner Verpflichtung sah der gebürtige Ehinger aber auch schon viele positive Ansätze und zeigte sich damit zufrieden: „Wir konnten schon sehen, dass sich die Abwehr stabilisiert und im Angriff so weit auch die Abläufe da sind, aber dort einfach noch die Eingespieltheit im Spielbetrieb fehlt.“ Dort werde in den nächsten ein bis zwei Spielen aber eine deutliche Steigerung zu spüren sein.

Nach der Partie galt das Lob des Trainers zuallererst den mitgereisten Laupheimer Fans, die für eine „mega Derby-Stimmung, fast schon Heimspielatmosphäre“ gesorgt hätten. Aus der Mannschaft hob er neben den Topscorern Beljic (10 Tore) und Schneider (8 Tore) auch den 19-jährigen Nico Bucher hervor, der sich in seinem ersten Pflichtspiel für den HRW mit zwei gehaltenen Siebenmetern direkt zum Leistungsträger entwickelte.

Weiteres Auswärtsspiel steht an

Dass am Ende nichts Zählbares auf dem Punktekonto der Laupheimer landete, wird die Mannschaft laut Meiners aber nicht negativ beeinflussen: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, trainieren diese Woche gut und schauen, dass wir nächstes Wochenende dann die ersten Punkte holen.“

Am nächsten Samstag (Anwurf: 20 Uhr) steht für den HRW Laupheim ein weiteres Auswärtsspiel bei der SG Hofen/Hüttlingen an, bevor dann am Mittwoch, 1. November (Anpfiff: 18 Uhr), das erste Heimspiel gegen die SG Lauterstein II steigt.

Die Statistik zum Spiel:

TV Gerhausen ‐ HRW Laupheim 30:29 (13:13). HRW: Bucher, Federle ‐ Durakovic (6 Tore), Reiner (1), Mann, Schröder, Vornehm, Schneider (8), Schöferle (1), Geiß (2), Remane, Beljic (10/ 4 davon per Siebenmeter), Mirkov (1).