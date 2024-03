HRW Laupheim unterliegt Tabellenführer

Im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer der Handball-Landesliga IV, die SG Hofen/Hüttlingen, hat es für den HRW Laupheim nicht zur Überraschung gereicht. Nach 60 Minuten mussten sich die Rot-Weißen mit 28:33 (15:18) geschlagen geben und stehen weiter auf dem drittletzten Platz.

Viele technische Fehler

Vor rund 250 Zuschauern in der Rottumhalle erwischte der HRW den besseren Start und führte nach neun Minuten mit 5:2. In der Folge arbeitete sich die SG langsam heran, doch das Spielgeschehen blieb lange ausgeglichen. Beide Teams leisteten sich in der Anfangsphase viele technische Fehler. Trotzdem gab es viele Tore, sodass es zur Halbzeit 18:15 für die Gäste stand.

Bereits wenige Minuten vor der Pause zeichnete sich allerdings ein Bruch im Spiel der Laupheimer ab, die nun durch individuelle Fehler und überhastete Abschlüsse keine Treffer mehr erzielen konnten. Insgesamt erstreckte sich diese Schwächephase über mehr als zehn torlose Minuten, in denen die Gäste die Führung von 16:15 (28.) auf 23:15 (39.) ausbauten. Nach dem nächsten Torerfolg konnte der HRW den Spieß aber plötzlich umdrehen und kämpfte sich binnen fünf Minuten wieder auf 20:23 heran. Durch eine Auszeit fing sich der Tabellenführer Hofen/Hüttlingen jedoch wieder und brachte die Führung konzentriert über die Zeit.

Kaltschnäuzige SG

Im gesamten Spielverlauf war besonders die Kaltschnäuzigkeit der SG nach Laupheimer Ballverlusten verantwortlich für das Ergebnis, was sich durch zwölf Gegenstoßtore bemerkbar machte. „Wir haben die Fehler gnadenlos durch Konter bestraft“, analysierte Gäste-Coach Matthias Haas nach dem Spiel.

HRW-Trainer Tobias Meiners sah den „Genickbruch“ vor allem durch den schlechten Start in die zweite Halbzeit als ausschlaggebend für das Resultat. „Wir haben die ersten 20 Minuten gut gespielt, sind nach unserer Schwächephase aber einem hohen Rückstand hinterhergelaufen. Ich bin trotzdem stolz, dass sich die Mannschaft nicht aufgegeben hat und nochmals zurückgekommen ist.“

Schwung aus guten Phasen mitnehmen

Man wolle nun so schnell wie möglich mit dem Spiel abschließen und den Schwung aus den guten Phasen mit ins „Vier-Punkte-Spiel“ am nächsten Wochenende nehmen. Dann trifft der HRW (5:17 Punkte) am Samstag (Anpfiff: 19.30 Uhr) auswärts auf den punktgleichen TV Altenstadt (5:25 Punkte), der aber schon vier Partien mehr absolviert hat als der HRW.

Die Statistik zum Spiel:

HRW Laupheim - SG Hofen/Hüttlingen 28:33 (15:18).HRW: Bucher, Federle - Durakovic (2 Tore), Reiner (2), Mann, Anderson (2), Rodloff (5), Schneider (3/1 davon per Siebenmeter), Schöferle (5), Geiß (3), Remane (2), Beljic (3).