Laupheim

HRW Laupheim trifft auswärts auf Tabellenführer

Laupheim / Lesedauer: 2 min

Der HRW Laupheim (hier Luca Geiß) muss in der Talsporthalle Wasseralfingen gegen die SG Hofen/Hüttlingen antreten. (Foto: Volker Strohmaier )

Laupheim hofft bei Hofen/Hüttlingen auf die ersten Saisonpunkte in der Handball-Landesliga-Staffel IV. So geht der HRW die Partie an.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 15:09 Von: Schwäbische.de