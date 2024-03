HRW Laupheim trifft auf Tabellenführer

Nach dem vielumjubelten Derbysieg gegen den TV Gerhausen steht für die Handballer des HRW Laupheim am Samstagabend (Anpfiff: 20 Uhr) das nächste Heimspiel in der Rottumhalle an. Zu Gast sein wird die SG Hofen/Hüttlingen, die derzeit die Tabelle der Landesliga anführt (13 Spiele/22:4 Punkte).

Dieser Fakt wird den Siegeswillen beim Drittletzten Laupheim (10 Spiele/5:15 Punkte) aber wohl nicht schmälern, auch weil die Mannschaft zuletzt mit einer sehr ansprechenden Leistung den Derbysieg souverän einfahren konnte.

Gegner mit zwei sportlichen Misserfolgen

Die SG Hofen/Hüttlingen verlor derweil im Februar ihre beiden Spiele - zumindest sportlich. Gegen die SG Lauterstein II zog Hofen/Hüttlingen zwar mit 39:41 den Kürzeren, bekam die zwei Punkte jedoch später am „grünen Tisch“ zugesprochen, da der Gegner einen falschen Spieler in den Spielberichtsbogen eingetragen hatte. Im darauffolgenden Spiel gegen den SC Vöhringen unterlag die SG allerdings erneut und reist somit mit zwei sportlichen Misserfolgen im Gepäck nach Laupheim.

Dennoch steht die SG nicht unverdient an der Tabellenspitze: Mit einem Schnitt von mehr als 32 Toren pro Spiel konnte die Mannschaft aus der Nähe von Aalen bisher besonders im Angriff überzeugen. Das musste auch der HRW schon am eigenen Leib erleben, als nach dem Hinrundenspiel ein 42:37 für die SG zu Buche schlug. Eine konzentrierte Abwehrleistung der Rot-Weißen ist also gefordert.

HRW braucht Punkte im Abstiegskampf

Nach wie vor hätten zwei Punkte für die Laupheimer einen großen Wert im Abstiegskampf, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten. Doch auch Hofen/Hüttlingen braucht die Punkte: Bei einer Niederlage könnte der HC Hohenems der SG den ersten Tabellenplatz streitig machen.

Gute Signale gibt es beim HRW schon vor dem Spiel: Am Samstag wird voraussichtlich wieder Cheftrainer Tobias Meiners an der Seitenlinie stehen, der zuletzt beim Derbysieg verhindert war. Er kann auch personell wohl wieder aus dem Vollen schöpfen, sodass die Laupheimer optimal besetzt in das herausfordernde Duell gehen können.