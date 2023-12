HRW Laupheim trifft auf Herbrechtingen-Bolheim

Zum Abschluss der Hinrunde in der Handball-Landesliga IV empfängt der HRW Laupheim am Samstag die SG Herbrechtingen-Bolheim in der Rottumhalle (Anpfiff: 20 Uhr). Dabei ist die sechstplatzierte SG tabellarisch gesehen in der Favoritenrolle, allerdings muss sich der HRW, der aktuell den achten Tabellenrang belegt, nach den ermutigenden Leistungen zuletzt keineswegs verstecken.

Im Gegensatz zum spät aus der Hand gegebenen Spiel gegen Vöhringen am vergangenen Samstag stehen HRW-Trainer Tobias Meiners wieder mehr personelle Optionen im Kader zur Verfügung. Während Nils Sommer, Ben Vornehm und Nikola Mirkov erneut fehlen, ist die Rückkehr der zuletzt privat verhinderten Stefan Beljic und Timothy Anderson sehr wahrscheinlich. „Jetzt werden wir alles daran setzen, uns in der nächsten Woche bestmöglich auf das Heimspiel gegen Herbrechtingen-Bolheim vorzubereiten, um dort auf jeden Fall nochmals zu punkten“, hatte Meiners bereits nach dem vergangenen Spieltag versprochen.

Der HRW könnte sich mit einem Sieg von den punktgleichen Mannschaften aus Wangen und Altenstadt absetzen, die am Wochenende spielfrei haben. Außerdem würden die Rot-Weißen dadurch bis auf einen Punkt zum TV Gerhausen aufschließen. Dieser steht auf dem siebten Tabellenplatz und wird im neuen Jahr der erste Gegner der Laupheimer sein.

Für die SG Herbrechtingen-Bolheim wäre im Falle eines Siegs sogar der Sprung auf den vierten Tabellenplatz möglich. Zuletzt hat die SG jedoch ebenfalls deutlich gegen den SC Vöhringen verloren - ein Fakt, der den Laupheimern Mut machen dürfte, nachdem sie sich mit Vöhringen über lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe lieferten.