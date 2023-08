HRW Laupheim steckt mitten in der Vorbereitung

Mit dem Derby beim TV Gerhausen startet der HRW Laupheim am Samstag, 21. Oktober (Anwurf: 20.15 Uhr), in die Saison 2023/24 in der Handball–Landesliga IV. Seit Anfang Juni befinden sich die Rot–Weißen unter Neu–Trainer Cosmin Popa in der Vorbereitung.

Zwei Testspielsiege

„Ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Die Spieler haben bisher engagiert gearbeitet“, sagt Popa. In den ersten zwei Wochen habe Lauftraining auf dem Programm gestanden. Danach stiegen die Laupheimer ins Mannschaftstraining mit vier Einheiten pro Woche in der Halle ein.

Vom 21. bis 23. Juli absolvierte der HRW ein Trainingslager mit Testspielen gegen den Württembergligisten HSG Langenau/Elchingen (33:32), die TSG Söflingen II (29:36) und den bayerischen Landesligisten TSV Niederraunau (35:33). „Da waren schon gute Ansätze zu sehen. Es braucht aber noch Zeit, bis die Mannschaft mein Spielkonzept verinnerlicht hat“, so der 53–Jährige.

Zugänge sind gut integriert

Nicht mehr zum Kader gehören Timo Remane (wechselte zur TSG Söflingen) und Torwart Raphael Büchele (tritt kürzer/künftig HRW II). Demgegenüber stehen aktuell die Zugänge Nico Bucher (Torwart/zuvor A–Jugend TSV Blaustein) und Nikola Mirkov (TSG Söflingen II), der laut Popa als Linkshänder sowohl im Rückraum als auch als Rechtsaußen spielen kann. Die Verpflichtung von Rückraumspieler Konstantinos Kalaitzis hat sich derweil zerschlagen, da er sich nach HRW–Angaben dafür entschieden hat, doch bei der TSG Ehingen zu bleiben. „Nikola Mirkov kenne ich schon lange. Er ist ein Wunschspieler von mir“, so der HRW–Coach. „Er hat sich schnell integriert in der Mannschaft. Er ist eine Verstärkung wie auch Nico Bucher, der in den Testspielen auch gezeigt hat, dass er uns weiterbringt.“

Popa hofft derweil darauf, dass noch ein bis zwei Neue dazukommen. „Es laufen noch Gespräche, mal abwarten wie die ausgehen“ sagt der HRW–Coach. „Vor allem auf der Rückraum–Links– und der Kreisläufer–Position sehe ich noch Bedarf.“

Zweites Trainingslager Ende August

Seit einer Woche ruht das Mannschaftstraining bei den Laupheimern. „Die Spieler arbeiten aber individuell, jeder hat einen Lauftrainingsplan bekommen“, erläutert Popa. „Am 15. August wird das Mannschaftstraining fortgesetzt. Ab da werden wir weiter am Feintuning arbeiten.“

Für Ende August sei ein zweites Trainingslager angesetzt mit Testspielen gegen die TG Biberach und die TG Schömberg.

Klare Zielsetzung

Das Ziel für die kommende Saison formuliert Popa so: „Wir müssen nach zwei Abstiegen erst mal wieder Stabilität finden. Die Mannschaft muss das Spielkonzept verinnerlichen und dann schauen wir, was bei rauskommt.“ In der Saison 2024/25 will der HRW–Coach dann mit der Mannschaft um den Aufstieg mitspielen.