HRW Laupheim setzt Ausrufezeichen im Derby

Der HRW Laupheim hat in der Handball-Landesliga IV im ersten Spiel der Rückrunde vor heimischem Publikum einen deutlichen 29:23 (15:9) Derbysieg gegen den TV Gerhausen erzielt. Damit melden sich die Rot-Weißen eindrucksvoll aus der langen Winterpause zurück und verbesserten ihre Lage im Abstiegskampf.

Keine optimalen Vorzeichen

Dabei standen die Vorzeichen für die Laupheimer vor der Partie nicht optimal: Da Cheftrainer Tobias Meiners, dessen Vertragsverlängerung der Verein vor wenigen Tagen bekannt gegeben hatte, privat verhindert war, nahm an der Seitenlinie seine Vertretung Raphael Büchele Platz.

Außerdem mussten die Rot-Weißen kurzfristig den krankheitsbedingten Ausfall von Rechtsaußen Luca Geiß kompensieren, konnten auf dieser Position aber wieder auf den zuvor verletzten Nikola Mirkov zurückgreifen.

HRW setzt sich ab

Zu Beginn verlief das Derby zwischen dem neuntplatzierten HRW und dem siebtplatzierten TV Gerhausen genau so eng wie erwartet. Nach dem zwischenzeitlichen Stand von 2:2 (8.) erarbeiteten sich die Laupheimer durch einen Vier-Tore-Lauf jedoch schnell einen komfortablen Vorsprung zum 6:2 (12.) und konnten diesen durch eine disziplinierte Abwehrleistung und einige technische Fehler aufseiten des TVG bis zur Halbzeit auf 15:9 ausbauen.

Auch HRW-Torhüter Nico Bucher zeichnete sich in Hälfte eins durch mehrere gute Paraden aus. Aufgrund von mehreren ausgelassenen Großchancen verpassten es die Laupheimer allerdings, schon in den ersten 30 Minuten für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Kurze Schwächephase

Spannung kam in der zweiten Halbzeit jedoch nur kurz auf, als Gerhausen durch eine kurze Schwächephase des HRW auf 22:19 verkürzen konnte. In der Folge hatten die Rot-Weißen das Spiel erneut im Griff und ließen - auch durch Routinier Tim Rodloff, der neun Treffer erzielte - nichts mehr anbrennen.

In den letzten Minuten feierten dann auch noch zwei Nachwuchsspieler ihr Debüt in der „Ersten“: David Stührmann und Michel Ilg aus der A-Jugend. Letzterem gelang sogar sein Premierentreffer. Am Ende schlug so ein 29:23-Derbysieg zu Buche, durch den der HRW (10 Spiele) mit jetzt 5:15 Punkten auf Tabellenplatz acht kletterte.

Nächstes Spiel am 9. März

„Wir haben sowohl vorn als auch hinten super umgesetzt, was wir in den letzten Wochen trainiert haben und was uns Tobi Meiners für das Spiel heute mitgegeben hat“, lobte Raphael Büchele sein Team nach dem Spiel. „Die Jungs haben heute gezeigt, dass bei jedem angekommen ist, um was es jetzt geht.“

Durch den Sieg trennen die Laupheimer nur noch drei Punkte vom Tabellensiebten TV Gerhausen, der außerdem schon ein Spiel mehr absolviert hat als der HRW. Das nächste Spiel bestreiten die Rot-Weißen am 9. März (Anpfiff: 20 Uhr), wenn mit der SG Hofen/Hüttlingen der aktuelle Tabellenführer in der Rottumhalle gastiert.

Die Statistik zum Spiel:

HRW Laupheim - TV Gerhausen 29:23 (15:9). HRW: Bucher, Federle - Durakovic (5 Tore), Reiner, Rodloff (9), Schneider (5), Schöferle, Ilg (1), Remane, Beljic, Ladan, Anderson (3), Stührmann, Mirkov (6). Z.: 350.