HRW Laupheim setzt auf Tobias Meiners

Der Handball-Landesligist HRW Laupheim hat Tobias Meiners als neuen Trainer verpflichtet. Er tritt die Nachfolge von Cosmin Popa an. Popa hatte Anfang Juni als neuer Coach übernommen, war dann aber im September überraschend zurückgetreten.

Schon vor 15 Jahren ein Rot-Weißer

Der neue Coach ist nach HRW-Angaben gut bekannt in Laupheim. Vor genau 15 Jahren war der demnächst 37 Jahre alte Meiners noch als Spieler bei den Rot-Weißen aktiv. Der gebürtige Ehinger, in seiner Zeit einer der besten Kreisläufer der Region, war drei Jahre zuvor als A-Jugendlicher zum HRW gekommen. Vom TSV Bad Saulgau wechselte er anschließend zum TSV Blaustein, wo er unter Trainerfuchs Stephan Hofmeister von der Landesliga bis in die Oberliga Baden-Württemberg aufstieg.

Nach einem kurzen Comeback als Spieler beim Württembergligisten HSG Langenau-Elchingen wechselte er dort auf die Trainerbank und war vier Jahre, unter anderem mit der Qualifikation für die eingleisige Württembergliga, erfolgreich.

HRW-Vorsitzender freut sich über Verpflichtung

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Tobias einen motivierten Trainer mit klaren Vorstellungen gefunden haben. Er kennt unseren Verein und hat in Langenau gezeigt, dass er eine Spielidee umsetzen kann“, zeigt sich der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann laut Mitteilung hoch erfreut.

„Ich lege Wert auf eine gute Abwehrarbeit und mir ist es wichtig, über schnelle Gegenstöße zu einfachen Torerfolgen zu kommen“, wird der neue Trainer in der Mitteilung zitiert. Die Rot-Weißen starten am 21. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim TV Gerhausen in die Saison.