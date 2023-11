HRW Laupheim punktet auswärts

Im Auswärtsspiel beim TV Treffelhausen haben die Handballer des HRW Laupheim ihre gute Leistung vom vorangegangenen Spieltag bestätigt und sich durch ein 25:25 (11:13) einen wichtigen Punkt in der Landesliga IV gesichert. Damit rangieren die Rot-Weißen mit nun 3:11 Zählern auf Rang acht.

Führung schrumpft

Die Laupheimer übernahmen in der Alb-Sporthalle in Böhmenkirch sofort die Spielkontrolle und setzten sich bis zur 19. Minute schon mit fünf Toren ab. „Wir wollten an die Leistung vom Spiel gegen Wangen II anknüpfen, das haben wir in den ersten 20 Minuten auch sehr gut geschafft - die Abwehr hat sehr stabil gestanden, wir haben gut zusammen verteidigt“, so HRW-Trainer Tobias Meiners. In der Folge gelang den Gastgebern allerdings noch in der ersten Halbzeit eine Aufholjagd, die Laupheimer Führung schrumpfte von 5:10 (19.) auf 10:11 (28.). Zurückzuführen war das auf insgesamt fünf Zwei-Minuten-Zeitstrafen gegen HRW-Spieler in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte.

„Anders als zu Beginn der Saison haben wir uns wieder ins Spiel zurückgekämpft, haben dann phasenweise auch wieder mit drei Toren geführt“, sah Meiners einen Fortschritt seiner Mannschaft. Fortan entwickelte sich jedoch ein enges Spiel, in dem der TV Treffelhausen immer wieder ausgleichen konnte, aber bis zur 55. Minute nie selbst in Führung ging. Als es den Gastgebern dann doch gelang, zeigte sich die Mannschaft des HRW kämpferisch und erzielte 30 Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer.

HRW zeigt Moral

Die Mannschaft habe in dem „Hin und Her“ viel Moral bewiesen und sich besonders durch eine konzentrierte Abwehrleistung den Punkt verdient, so Meiners. Rückblickend sprach der Trainer von einem „klaren Punktgewinn, nicht Punktverlust“, der den HRW vom letzten Tabellenplatz loslösen konnte, da die punktgleichen Mannschaften aus Wangen und Altenstadt jeweils schon ein Spiel mehr absolviert haben.

Somit ist für die Rot-Weißen in den nun anstehenden letzten beiden Spielen des Kalenderjahres noch einiges möglich, um sich für den Start in die Rückrunde bestmöglich zu positionieren.

Nächste Aufgabe in Vöhringen

Den Grundstein dafür können die Laupheimer - nach einem spielfreien Wochenende - am 9. Dezember legen, wenn der HRW beim Tabellensechsten aus Vöhringen gastiert (Anpfiff: 19.30 Uhr). Dorthin kann die Mannschaft von Trainer Meiners nach dem gegenwärtigen Leistungsaufschwung mit viel Selbstvertrauen und drei Punkten im Rücken anreisen, um auswärts die nächsten Zähler zu erkämpfen.

Die Statistik zum Spiel:

TV Treffelhausen - HRW Laupheim 25:25 (11:13). HRW: Bucher, Federle - Reiner (5 Tore), Durakovic (5), Schneider (3), Anderson (3), Mirkov (2), Geiß (2), Beljic (2), Schöferle (1), Remane (1), Mann (1), Zvanciuc, Ladan.