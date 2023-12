HRW Laupheim muss in Vöhringen ran

Mit drei Punkten aus den vergangenen zwei Spielen im Rücken reisen die Handballer des HRW Laupheim am Samstag zum Tabellenfünften der Landesliga IV, dem SC Vöhringen (Anpfiff: 19.30 Uhr). Die Motivation der Rot-Weißen erneut zu punkten ist groß.

Wie der HRW war auch der gastgebende SCV in seinen letzten beiden Spielen erfolgreich. Gegen Herbrechtingen-Bolheim und die SG Lauterstein II siegte Vöhringen zuletzt jeweils deutlich und hat nach acht Spielen nun neun Punkte auf dem Konto. Der HRW steht mit drei Punkten aus sieben Spielen als Tabellenachter deutlich hinter dem Gastgeber. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen hoffen die Laupheimer auf eine kleine Überraschung. Im Hinblick auf die guten Leistungen aus den vergangenen beiden Spielen hat diese Hoffnung auch ihre Berechtigung. „Wir haben jetzt noch zwei Spiele, da müssen wir schauen, dass wir weitere Punkte sammeln“, so HRW-Trainer Tobias Meiners (Foto: HRW) nach dem vergangenen Spieltag. „Für uns ist im Moment jeder Punkt ein Gewinn.“

Aufgrund eines spielfreien Wochenendes hatte die Mannschaft mehr Zeit für die Vorbereitung und konnte am vergangenen Samstag das direkte Aufeinandertreffen der beiden noch verbleibenden Gegner in diesem Kalenderjahr verfolgen. In diesem Duell setzte sich der SC Vöhringen mit 27:22 bei der SG Herbrechtingen-Bolheim durch, die am 16. Dezember in Laupheim gastieren wird. Der stärkere Gegner erwartet die Laupheimer also wohl schon an diesem Wochenende. Dazu kommt aktuell Verletzungspech aufseiten der Rot-Weißen, da Linkshänder Nikola Mirkov nach einer Fußverletzung im Training vorerst ausfällt.

Ein Sieg könnte den Laupheimern helfen, sich von den jeweils punktgleichen Mannschaften aus Altenstadt und Wangen, die auf den letzten beiden Plätzen stehen, zu distanzieren und gleichzeitig zum Siebten Gerhausen aufzuschließen. Dabei hat der HRW den Vorteil, dass er im Vergleich zu diesen Mannschaften bisher ein bis zwei Spiele weniger absolviert hat und somit bis zum Start der Rückrunde noch einen großen Sprung in Richtung Tabellenmittelfeld machen kann.