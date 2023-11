HRW Laupheim muss beim Tabellendritten ran

Nach der bitteren Heimniederlage vom vergangenen Wochenende will sich der HRW Laupheim in der Handball-Landesliga IV nun auswärts in Hohenems rehabilitieren. Am Sonntag (Anpfiff: 18 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, deren Ausgangslage unterschiedlicher nicht sein könnte: Während der HRW derzeit noch punktlos am Tabellenende steht, musste der Gastgeber aus Hohenems bislang keine einzige Niederlage einstecken und büßte nur durch zwei Unentschieden Punkte ein.

Stührmann ist zuversichtlich

Dem HRW, der sich zuletzt nach hoher Führung gegen Altenstadt selbst um den Sieg gebracht hatte, kann diese Konstellation laut Trainer Tobias Meiners jedoch auch in die Karten spielen: Man könne gegen den klaren Favoriten nun „befreiter aufspielen“ als zuletzt.

Auch Helge Stührmann, Vorsitzender der Laupheimer, zeigt sich zuversichtlich: „Die unnötige Heimniederlage gegen Altenstadt gilt es abzuhaken. Beim heimstarken Aufsteiger Hohenems sind wir nicht in der Favoritenrolle, aber wenn wir in Angriff und Abwehr mehr Konstanz zeigen, ist ein Erfolgserlebnis drin.“

Abwehr muss stabil stehen

Um die Chance auf eine Überraschung zu wahren, sollte gegen die extrem treffsicheren Hohenemser vor allem die Abwehr der Rot-Weißen stabil stehen. Der HCH konnte in seinen bisherigen fünf Partien nämlich einen Schnitt von nahezu 33 Toren pro Spiel erzielen, musste zuletzt allerdings auch einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Im Duell der Ungeschlagenen kam die Mannschaft von Trainer Martin Banzer gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim nicht über ein 34:34-Unentschieden hinaus und gab ‐ ähnlich wie der HRW ‐ eine hohe Halbzeitführung aus der Hand.

Hoffen auf Ladan

Personell könnte die Lage beim HRW besser sein, jedoch hegen die Laupheimer Hoffnungen auf einen Rückkehrer: Petar Ladan kann am Sonntag möglicherweise seinen ersten Saisoneinsatz bestreiten.

Während Nils Sommer und Ben Vornehm aus persönlichen Gründen fehlen, steht hinter dem Einsatz von Stefan Beljic weiter ein Fragezeichen.