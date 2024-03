HRW Laupheim ist auf Wiedergutmachung aus

Nach der enttäuschenden Auswärtsniederlage in Altenstadt bekommt der HRW Laupheim am Wochenende die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Am Sonntag (Anpfiff: 18 Uhr) empfangen die Rot-Weißen den HC Hohenems im ungleichen Duell zwischen dem Tabellenvorletzten und -zweiten in der Rottumhalle.

Herausforderung als Chance

Für den HRW bietet diese Herausforderung eine Chance, um zu beweisen, dass der schwache Auftritt zuletzt nur ein Ausrutscher nach mehreren guten Leistungen war. Doch auch bei den Österreichern könnte die Ausgangslage besser sein: In den vergangenen fünf Spielen konnte der Aufstiegskandidat nur dreimal jeweils knapp gewinnen, zweimal gab es deutliche Niederlagen.

Zusätzlich kann der Blick auf das Hinrundenspiel dem Gastgeber Hoffnung machen, denn in diesem hielt der HRW lange mit, verlor am Ende allerdings mit 28:32. Nach der positiven Entwicklung der Mannschaft und dem Fakt, dass die Laupheimer am Sonntag auf die Unterstützung des heimischen Publikums in der Rottumhalle bauen können, rechnen sich die Rot-Weißen durchaus Chancen auf eine Überraschung aus. „Beim Heimspiel gegen Hohenems sind wir eher wieder Außenseiter, das liegt uns vielleicht besser“, stellt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann fest.

Manko ablegen nötig

Vor allem die Chancenverwertung war gegen Altenstadt ein großes Manko, was den Laupheimern gleich in der Anfangsphase einen hohen Rückstand einbrachte. Schon eine Woche zuvor waren die Rot-Weißen gegen die SG Hofen/Hüttlingen über zehn Minuten am Stück torlos geblieben.

Wenn in der Mannschaft also wieder eine gewisse Treffsicherheit einkehrt und die gegnerischen Torhüter nicht zu Höchstleistungen auflaufen, könnte das Spiel über weite Strecken spannend werden.