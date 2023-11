HRW fährt verdienten ersten Saisonsieg ein

Am Sonntagabend war es nach mehreren enttäuschenden Ergebnissen zum Saisonstart endlich so weit: Die Handballer des HRW Laupheim konnten in der Landesliga durch ein 26:20 (12:12) gegen die MTG Wangen II ausgelassen den ersten Saisonsieg feiern.

Mit dem Sieg bestätigte sich die Hoffnung des HRW-Trainers Tobias Meiners, der vor dem Derby auf eine Trendwende gehofft hatte. „Durch den Sieg ist natürlich ein riesiger Brocken der Erleichterung von uns abgefallen“, schilderte er nach dem Spiel seine Gefühlswelt, die wohl bei der restlichen Mannschaft ähnlich ausgesehen haben dürfte.

Nachdem der HRW durch fünf teils unglückliche Niederlagen zum Saisonstart auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war, spielten sich die Rot-Weißen gegen Wangen zeitweise förmlich den Frust von der Seele. Besonders Rechtsaußen Luca Geiß überzeugte mit acht Treffern. Unterstützt wurde der Kader durch die beiden Routiniers Sergiu Zvanciuc und Tim Rodloff, die mehr Erfahrung und Souveränität ins Spiel der Laupheimer bringen sollten. Das gelang den beiden sofort und auch Zvanciuc, der erst wenige Tage zuvor wieder ins Training eingestiegen war, konnte gerade der Abwehr zu mehr Stabilität verhelfen. Ergänzt wurde die gute Abwehrleistung durch ein starkes Spiel von Fabian Federle im Tor, der gleich in den ersten Minuten unter anderem eine Doppelchance der MTG und einen Siebenmeter parierte.

Nur eine ausbaufähige Wurfquote und zu viele technische Fehler im Angriff verhinderten die Halbzeitführung für den HRW, der sich zur Pause mit einem 12:12 begnügen musste. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Laupheimer dann aber auch in der Offensive deutlich verbessert.

„Ich habe an die Mannschaft appelliert, sie soll an die eigene Stärke glauben“, erklärte Meiners seine eher kurz ausgefallene Halbzeitansprache. Diese zeigte sofort Wirkung: Durch einen Sieben-Tore-Lauf von 18:16 (41.) auf 25:16 (53.) konnte der HRW die Mannschaft aus Wangen entscheidend distanzieren. Auch in dieser Phase des Spiels überragte Torhüter Federle, der an diesem Abend auf eine herausragende Quote von 50 Prozent gehaltenen Würfen kam, sodass der Heimsieg nicht mehr in Gefahr geriet. Diese Leistung fand natürlich auch im Fazit des Trainers Platz: „Die gute Abwehr und Fabian Federle im Tor waren heute der Schlüssel zum Erfolg. Es war klar, dass es kein einfaches Spiel wird, aber die Jungs haben es optimal umgesetzt“, so Meiners.

Nun ist der HRW am Samstag um 19.30 Uhr auf der Schwäbischen Alb gefordert: Beim Tabellenfünften TV Treffelhausen wollen die Laupheimer ihren Aufwärtstrend bestätigen und sich aus dem Tabellenkeller befreien.

HRW Laupheim – MTG Wangen II 26:20 (12:12). HRW: Bucher, Federle – Geiß (8), Schneider (6), Durakovic (5), Anderson (4), Schöferle (1), Ladan (1), Beljic (1), Zvanciuc, Rodloff, Reiner, Mirkov.