Hospizgruppen schließen sich zusammen

Die Anzahl der Ehrenamtlichen der Ökumenischen Hospizgruppe Schwendi-Wain, wurde in den vergangenen Jahren immer weniger, da viele altershalber aufhörten und trotz vielfältiger Bemühungen, nur wenige Neue gewonnen werden konnten. Den Ökumenischen Trägern der katholischen Seelsorgeeinheit Schwendi und der Evangelischen Kirchengemeinde Wain liegt die hospizliche Arbeit, die sich um schwerstkranke oder sterbenden Menschen und deren An- und Zugehörige kümmert, sehr am Herzen. Es musste eine Lösung her, welche die hospizliche Betreuung der Menschen in der Raumschaft Schwendi-Wain zukünftig sicherstellt.

Im Spätsommer 2022 machten sich die Ehrenamtlichen, die von der Hospizfachkraft der Caritas Biberach Saulgau betreut werden, mit den kirchlichen Trägern auf den Weg und es fanden erste Gespräche mit der Nachbar-Hospizgruppe in Laupheim statt. So entstand der Gedanke, dass sich die Hospizgruppen Laupheim und Schwendi-Wain zusammenschließen könnten, um gemeinsam das Angebot der ambulanten ehrenamtlichen Hospizbegleitung in der Raumschaft sicher stellen können.

Passend zum Welthospiztag wurde dann der Kooperationsvertrag zwischen den vier Trägern der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Laupheim und Schwendi-Wain unterzeichnet. Die vier Ehrenamtlichen der Hospizgruppe Schwendi-Wain wurden herzlich in der Hospizgruppe Laupheim von der Einsatzleitung Marianne Städele und ihren Ehrenamtlichen aufgenommen. Gemeinsam übernehmen nun die Ehrenamtlichen der Hospizgruppe mit dem neuen Namen „Ökumenische Hospizgruppe Laupheim-Schwendi-Wain“ in der Raumschaft die hospizliche Begleitung für Menschen die hier am Lebensende Unterstützung benötigen, sowie deren Familien.