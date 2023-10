Vergangene Woche wurden nach einer Trauung auf Schloss Großlaupheim vier Tauben freigelassen. Eine knappe Woche später sind drei davon tot. Die „Schwäbische Zeitung“ ist dem Vorfall nachgegangen.

Das Freilassen von weißen Tauben bei einer Hochzeit ist eine beliebte Zeremonie. Symbolisieren sie doch Frieden und ewige Treue. Auch auf Schloss Großlaupheim werden nach Trauungen immer wieder Tauben in die Luft gelassen. Bei trainierten Brieftauben ist das auch kein Problem, denn diese können mehrere hundert Kilometer zurücklegen und haben einen ausgeprägten Orientierungssinn.

Die Tauben kamen aus einer Volierehaltung und haben sich deshalb auf dem unbekannten Gelände nicht zurechtgefunden. Friedrich Scheffold

Schwierig wird es allerdings, wenn stattdessen Ziertauben aufsteigen. Wie schwierig, das hat nun das Schicksal von drei Hochzeitstauben gezeigt, die am Montagmorgen leblos im Bereich der Eingangspforte zum Schloss Großlaupheim gefunden wurden. Keine Woche zuvor waren vier der zierlichen Tauben nach einer Trauung in die Luft geflattert.

Ziertauben in freier Wildbahn nicht überlebensfähig

„Die Tauben kamen aus einer Volierehaltung und haben sich deshalb auf dem unbekannten Gelände nicht zurechtgefunden“, erklärt Friedrich Scheffold, Vorsitzender des Vereins für Geflügelzucht und Vogelzucht Laupheim und Umgebung.

Diese Vögel seien es gewohnt, mit Futter versorgt zu werden und könnten sich in freier Wildbahn nicht ernähren. „Eine Taube, die nie draußen war, weiß nicht, was sie fressen soll“, urteilt Scheffold. Noch dazu habe es sich um eine zierliche Rasse gehandelt. „Die haben einen kleinen Schnabel und darum Probleme, Buchecker oder Mais zu fressen.“

Da wollte jemand einen schnellen Euro machen. Friedrich Scheffold

Dass drei der vier Hochzeitstauben nun verendet sind, überrascht den Vogelzüchter darum nicht. Mit richtigen Brieftauben wäre das nicht passiert, ist Scheffold überzeugt. Der Einsatz der Hochleistungstauben sei allerdings teurer. „Da wollte jemand einen schnellen Euro machen“, vermutet er.

Brieftauben finden den Weg nach Hause ohne Probleme

Ähnlich sieht das ein Züchter von Brieftauben aus dem Landkreis Neu-Ulm, der seine Tauben schon öfter nach dem Ja-Wort hat fliegen lassen, unter anderem in Laupheim. Aus Sorge vor Anfeindungen möchte er aber anonym bleiben. Dabei hat er für seine leistungsstarken Tiere eine Zulassung und darf sie ganz offiziell fliegen lassen.

Dabei hält er sich an einen Umkreis von 50 Kilometern. „Da finden die locker wieder heim.“ Meistens seien sie nach Hochzeiten sogar vor ihm wieder zu Hause. Der große Unterschied zu Ziertauben: Zum einen seien seine Brieftauben für Langstreckenflüge von mehreren Hundert Kilometern gezüchtet. Zum anderen lässt er sie regelmäßig um den Schlag fliegen, wodurch sie im Training bleiben.

Das Wichtigste sei aber, dass seine Tauben zwei Ringe tragen: einen Ring mit der Kennung der Taube und einen mit seiner Telefonnummer. Dadurch sei die Rückführung zum Heimatschlag auch dann garantiert, wenn sich einmal eines der Tiere verirrt.

Typische Merkmale von Ziertauben

Laut dem Züchter lasse sich in der Regel an der Beringung und dem Aussehen der Vögel erkennen, ob es sich um echte Brieftauben handelt. „Sie dürfen keine Federn an den Füßen haben.“ Ein typisches Merkmal von Ziertauben sei außerdem die Haube am Kopf. Auch seien sie oft zierlicher als Brieftauben.

Das Aussetzen von Haustieren stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar. Nicole Hörmann

Dass sich Ziertauben nicht alleine zurechtfinden, ist ein bekanntes Problem. Darum dürfen die Vögel auch nicht einfach freigelassen werden. „Das Aussetzen von Haustieren stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar“, sagt Nicole Hörmann, zuständig für die Pressearbeit bei der Stadt Laupheim.

Als bei der Stadt die Meldung einging, dass sich seit der Hochzeit in der vergangenen Woche Ziertauben auf dem Gelände des Schlosses befinden, habe man das Brautpaar auch gebeten, diese wieder einzufangen. Leider sei es dem Brautpaar dann nicht gelungen, alle Tauben zu erwischen.

Stadt Laupheim prüft rechtliche Schritte

Hörmann glaubt nicht, dass dem Paar bewusst war, welche Folgen das Aussetzen für die Vögel haben kann: „Weiße Tauben sind ein Zeichen der ewigen Liebe und Verbundenheit. Darum ist es ein schlechtes Omen, wenn sie tot am Boden liegen. Das wünscht sich niemand zu seiner Hochzeit.“ Trotzdem sei das Ehepaar verantwortlich dafür gewesen, dass die Tauben wieder in ihre Voliere zurückkommen.

Laut Hörmann prüfe die Stadt zum einen nun, ob der Flug von Ziertauben nach Hochzeiten zumindest auf städtischen Grund verboten werden kann. Zudem werde ermittelt, ob die Brautleute eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Gut möglich also, dass das frisch gebackene Ehepaar nun zur Kasse gebeten wird.