Der New-York-City-Marathon zählt zu den bekanntesten Langstreckenläufen der Welt. Die genau 42,195 Kilometer lange Strecke führt von Fort Wadsworth auf Staten Island über Brooklyn, Queens und die Bronx nach Manhattan. Das Ziel befindet sich schließlich im Central Park. Am kommenden Sonntag, 5. November, gehen bei dem Lauf in diesem Jahr mehr als 50.000 Läuferinnen und Läufer an den Start ‐ darunter auch fünf Hobbyathleten aus Laupheim und Umgebung.

Das sind wahnsinnige Glücksgefühle. Eine Woche lang schwebt man auf Wolke Sieben. Marion Fakler

Marion Fakler, Jörg Nieland, Petra Rehwald, Jochen Wenger und Rainer Schäffold heißen die zwei Läuferinnen und drei Läufer aus Laupheim, Untersulmetingen und Mietingen. Zusammengebracht hat sie hauptsächlich die SZ-Laufgruppe, die 2010 von Alexander Schwarz und SZ-Redakteur Reiner Schick ins Leben gerufen wurde. „Das ist ein toller Freundeskreis geworden“, sagt die Laupheimerin Marion Fakler.

Marion Fakler (vorne) tritt mit vier weiteren Hobbysportlern beim New-York-City-Marathon an (von links): Petra Rehwald, Jochen Wenger, Jörg Nieland und Rainer Schäffold. (Foto: Marion Fakler )

Mit einer Gruppe von rund 20 ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nimmt die 53-Jährige regelmäßig an Laufevents teil, meistens an Zehn-Kilometer-Läufen oder Halbmarathons. Sie selbst sei aber auch schon drei Marathons gelaufen.

Gefahr und Lohn eines Marathons

„So ein Marathon ist schon etwas anderes als ein Halbmarathon“, sagt Fakler. „Da gehört viel Ehrgeiz und Durchhaltevermögen dazu.“ Auch sei es nicht ganz ungefährlich. Es passiere immer wieder, dass Menschen ihre Kräfte falsch einschätzten und zu Tode kämen. „Man ist da in so einem Tunnel, dass man gar nicht merkt, wie es einem geht“, sagt die Hobbyläuferin.

Gleichzeitig werde man für einen Marathon mit einem Hoch belohnt, das mehrere Tage anhalte: „Das sind wahnsinnige Glücksgefühle. Eine Woche lang schwebt man auf Wolke Sieben“, schwärmt Fakler. Die Laupheimerin lächelt, als sie das sagt.

Der New-York-Marathon ist einfach der Traum eines jeden Hobbyläufers. Marion Fakler

Mit dem Laufsport begonnen hat Marion Fakler 2010 beim ersten gemeinsamen Training der SZ-Laufgruppe. Das Laufen liegt der 53-Jährigen jedoch im Blut. Ihr Vater hat es bereits zum Marathonläufer gebracht und mit ihrer Tochter hat Fakler vor kurzem den Halbmarathon beim Ulmer Einstein-Marathon bezwungen. „Das war unser Ziel, mal als Mutter-Tochter-Duo zusammen zu laufen.“

Der New York Marathon (hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2018) ist ein Ereignis, das Tausende Läufer anzieht. (Foto: Andres Kudacki/dpa )

Bei einem Zehn-Kilometer-Lauf in Füssen seien sie in diesem Jahr sogar alle drei gestartet, erzählt Fakler. „Auch das wollten wir noch einmal schaffen, dass wir als drei Generationen zusammen laufen.“

New-York-Marathon als Höhepunkt

Der Lauf in der amerikanischen Metropole ist der Höhepunkt ihrer Laufbahn als Amateursportlerin. „Der New-York-Marathon ist einfach der Traum eines jeden Hobbyläufers“, sagt Fakler. Ehrgeiz funkelt in ihren Augen. 16 Wochen intensive Vorbereitungszeit liegen hinter der 53-Jährigen und ihren Mitstreitern.

Wir haben ein bisschen Sorge wegen des Jetlags. Marion Fakler

Drei Mal Training in der Woche und eine ausgewogene Ernährung mit viel Eiweiß zum Muskelaufbau und wenig Alkohol. Jetzt direkt vor dem Lauf hätten sie von der Eiweiß- in die Kohlenhydrat-Phase gewechselt, um am Lauftag möglichst viel Energie zu haben, erklärt die Hobbysportlerin.

Nun hofft Marion Fakler, dass sie und ihre Mitstreiter die 42,2 Kilometer in New York bewältigen können. „Wir haben ein bisschen Sorge wegen des Jetlags“, sagt sie. Am Donnerstag hob der Flieger Richtung New York ab.

Am Abend kann man schon wieder tanzen. Marion Fakler

Die Zeitverschiebung beträgt aktuell fünf Stunden. Pünktlich zum New-York-City-Marathon am Wochenende werden die Uhren in New York dann aber eine Stunde vorgestellt. Außerdem führt die Strecke über so manche geschwungene Brücke, wodurch einige Höhenmeter überwunden werden müssen. „Das ist schon eine Herausforderung“, sagt Fakler.

Party nach dem Lauf

Und wie fühlt man sich direkt nach dem Lauf? „Da kann man sich erst kaum mehr bewegen“, weiß die Laupheimerin aus Erfahrung. Doch das halte nicht lange an: „Am Abend kann man schon wieder tanzen.“ In weiser Voraussicht haben sie und ihre Mitstreiter darum schon eine Party für den Abend nach dem Lauf gebucht.