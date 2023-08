Herren 40 sind Vize–Meister in der Oberliga

Die Herren 40 des Tennisclub TC Laupheim können auf einen erfolgreichen letzten Spieltag zurückblicken. Mit einem 6:3 Auswärtssieg in Langenargen wurde die Vize–Meisterschaft in der Oberliga erreicht.

Wie in der Vorsaison (ebenfalls Vize–Meister) hatten die TCler bis zum letzten Spieltag sogar noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft. Dieses Jahren waren die Laupheimer allerdings mit geringeren Erwartungen und dem Saisonziel „Klassenerhalt“ in die Oberligarunde gestartet. Mit zwei knappen 4:5 Niederlagen beim späteren Meister Weilheim und beim Titelfavoriten Bad Waldsee verlief der Saisonstart dann auch durchwachsen. Die Wende kam dann am Heimatfestsonntag mit einem knappen 5:4 Heimsieg gegen den TC Herrenberg, bei dem das allerletzte Doppel im Match–Tie–Break das Zünglein an der Waage war. Danach waren die Laupheimer, die in der zweiten Saisonhälfte von Spitzenspieler Ondrej Fukala unterstützt wurden, nicht mehr zu stoppen: Einem 8:1 Heimsieg gegen den Tabellenvierten Leinfelden–Echterdingen folgte ein 9:0 Kantersieg in Bildechingen.

Auch am letzten Spieltag zeigten die Spieler um Kapitän Matthias Häußler in einer eng umkämpften Partie beim TC Langenargen am Bodensee beim 6:3 Auswärtserfolg eine konzentrierte Leistung. In der ersten Einzelrunde konnte Bezirksmeister Frank Welser souverän an Position zwei gegen Jochen Schirmer mit 6:1 und 6:1 gegen gewinnen. Auch Hans–Dieter Fuchs (Nummer vier) überzeugte erneut bei seinem 6:0 und 6:1 Sieg. Christian Stolz konnte seine weiße Weste trotz ansprechender Leistung nicht behalten. Gegen den an den hinteren Positionen wohl besten Oberligaspieler Peter Hagmüller unterlag er knapp mit 0:6, 6:0 und 5:10. Ansgar Elbs (Nummer drei) konnte nicht ganz an seine souveräne Vorstellung der Vorwoche anknüpfen und unterlag in zwei Sätzen. Seine weiße Weste behielt Ondrej Fukala im Spitzeneinzel gegen Tennistrainer Mehdi Benarbi (6:0 und 6:1). Ebenfalls im Einzel ungeschlagen bleibt Christian Striebel nach seinem 6:3 und 6:3 Sieg. Mit dem 4:2 Zwischenstand war damit nach den Einzeln bereits eine kleine Vorentscheidung gefallen. Den entscheidenden fünften Punkt holte das Einserdoppel Fukala/Fuchs, zudem konnte auch noch das Zweierdoppel Welser/Striebel punkten.

Mit der Vize–Meisterschaft im Gepäck gehen die Laupheimer jetzt entspannt in die Sommerpause, bevor dann ab Oktober die Winterhallenrunde ansteht, an der die Herren 40 erstmals teilnehmen. Aufgrund der guten Ergebnisse im Sommer wurde der TCL bei der Winterrunde gleich in die höchste Spielklasse im Bezirk Oberschwaben/Alb–Donau eingestuft.