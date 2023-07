Herren 40 holen Auswärtssieg in Oberliga

Die Herren 40 des Tennisclub TC Laupheim haben in der Oberliga einen Kantersieg eingefahren. Beim TC Bildechingen bei Horb am Neckar gab es einen überraschend deutlichen 9:0 Auswärtssieg.

Die Laupheimer waren das zweite Mal mit ihrem tschechischen Spitzenspieler Ondrej Fukala ins Rennen gegangen, der die beiden Spiele gegen Leinfelden–Echterdingen (8:1) vor einer Woche und das jetzige Auswärtsspiel in Bildechingen mit einer Woche Familienurlaub kombiniert hatte. Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Kapitän Matthias Häußler waren die TCler somit Favorit gegen die abstiegsbedrohten Gastgeber.

In der ersten Einzelrunde sah es bei heißen Temperaturen von über 30 Grad anfangs nach einem holprigen Start für den TCL aus. Frank Welser an Position zwei hatte den ersten Durchgang verloren, Hans–Dieter Fuchs und Christian Stolz an den Nummern vier und sechs hatten anfangs schwer zu kämpfen. Doch das Bild drehte sich recht schnell, und sowohl Fuchs als auch Stolz konnten ihre ersten Sätze für sich entscheiden und damit ihre jeweils angeschlagenen Gegner bewegen, im zweiten Satz aufzugeben. Bezirksmeister Frank Welser konnte sein Spiel im zweiten Durchgang drehen und setzte sich letztendlich mit 3:6, 6:3 und 10:6 durch.

In der zweiten Einzelrunde überzeugte Ondrej Fukala im Spitzeneinzel mit einem glatten 6:0 und 6:0 Zweisatzsieg. Große Freude herrschte über den 6:2 und 6:4 Erfolg von Routinier Ansgar Elbs, der seine beste Saisonleistung zeigte. In den Einzeln weiter ungeschlagen ist Christian Striebel (6:4 und 6:2). Mit dem 6:0 Zwischenstand nach den Einzeln war die Partie damit schon entschieden. Die Laupheimer wollten dennoch möglichst alle drei Doppel gewinnen, um bei einem Patzer von Spitzenreiter Weilheim am letzten Spieltag mit einem möglichst guten Matchverhältnis noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen zu können. Mit einer sehr konzentrierten Leistung gelang dies dann auch allen Doppeln: Fukala/Elbs siegten nach Aufgabe der Gegner, Elbs/Fuchs und Welser/Striebel setzten sich jeweils klar in zwei Sätzen durch.

Bereits am Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr findet dann der Showdown im Meisterschaftsrennen der Herren 40 Oberliga statt. Während Tabellenführer Weilheim ein scheinbar leichtes Heimspiel gegen den noch abstiegsgefährdeten TC Herrenberg hat, treten die drittplatzierten Laupheimer beim Tabellenvierten TC Langenargen am Bodensee an. Bei einem Sieg von Weilheim ist die Meisterschaft bereits entschieden, bei einer Niederlage von Weilheim könnten die Laupheimer mit einem Auswärtssieg sogar noch Meister werden. Sollten beide Mannschaften verlieren, wäre der spielfreie Tabellenzweite Bad Waldsee der lachende Dritte. Für Spannung ist am letzten Spieltag also gesorgt.