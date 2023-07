Herren 30 sichern sich Meistertitel

Die Herren 30 des TA SV Sulmetingen haben am Sonntag in der Bezirksklasse 1 den Meistertitel geholt. Drei weitere Mannschaften des Vereins traten ihre wöchentliche Rundenspiele an, wie der Verein mitteilte.

Die Herren 30 gewannen deutlich mit 8:1 gegen den TA ASV Waldburg. Neben Mannschaftsführer Kai Frommann spielten Alexander Daiber, Frank Frommann, Mario Daiber, Simon Hartmann, Manuel Werz und Robert Werner. Nach den Einzeln stand es schon 5:1 für die starken Herren 30, die alle drei Doppel auch für sich entscheiden konnten. Damit belegen die Sulmetinger Herren 30 mit ihrem 13 Mann starken Kader mit 6:0 unangefochten den ersten Platz und steigen somit in die Bezirksliga auf.

Die Aktiven Herren der TA SV Sulmetingen trafen ebenfalls am Sonntag zuhause auf den TC Riedlingen und verloren ihr Rundenspiel mit 1:5. Bereits am Samstag konnten die Damen 40 in ihrem letzten Heimspiel gegen den TC Schmalegg einen Heimsieg einfahren. Nach den teilweise engen und spannenden Einzeln von Petra Brehm, Stefanie Süß, Silvia Tanios und Ersatzspielerin Silvia Pretzel stand es 3:1 für die Sulmetinger Damen. Gegen ihre starken Gegnerinnen konnten sich Petra Brehm/Stefanie Süß und Silvia Tanios/Bianca Springer durch gute Leistungen auch in den Doppeln behaupten und siegten verdient mit 5:1. Die Herren 40 hatten bei den spielstarken Herren der TA SV Schnürpflingen trotz großen Einsatzes keine Chance und mussten sich mit 6:0 geschlagen geben.