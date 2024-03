„Herber Rückschlag“ für SV Sulmetingen

Der SV Sulmetingen hat in der Fußball-Landesliga beim FC Mengen mit 0:1 (0:0) verloren. Den Siegtreffer markierte Alexander Klotz per Foulelfmeter. Dadurch ging es für den SVS in der Tabelle runter auf den vorletzten Platz.

„Das war eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. Der Elfer war saudumm, aber berechtigt und so haben wir verloren“, bilanzierte Sulmetingens Sportlicher Leiter Patrick Roth. „Das ist ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, gerade auch weil der direkte Konkurrent Hohentengen gewonnen hat.“

Entscheidende Szene in Minute 61

In Hälfte eins war der SVS leicht feldüberlegen und hatte den Gegner gut im Griff. In Minute 30 legte Sulmetingens Frank Brehm den Ball nach innen anstatt selbst abzuschließen. Mengen blieb derweil harmlos. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichen. Der FCM brachte nach vorn kaum etwas Gefährliches zustande, der SVS gar nichts.

In Minute 61 brachte Paulo Griebel im Strafraum Mengens Max Schuler zu Fall, Alexander Klotz versenkte den fälligen Elfmeter sicher. In der 80. Minute verhinderte SVS-Keeper Marco Pohl das 2:0 gegen Alexander Klotz.

So geht es weiter

„Jetzt müssen wir den Mund abputzen. Nächsten Sonntag muss im Heimspiel gegen Hohentengen zwingend ein Sieg her“, so Roth. Anstoß ist um 15 Uhr.

Die Statistik zum Spiel:

FC Mengen - SV Sulmetingen 1:0 (0:0). SVS: Marco Pohl - Y. Werz, Gumper (39. Herre), Griebel, Dehler - Brehm, Deiss, Guther, Gapp (74. Hagel) - Ehe (74. Gashi) - Manuel Pohl. Tor: 1:0 Alexander Klotz (61./FE). SR: Justin Volz (Schömberg). Z.: 150.