Es ist heiß in Deutschland. Im Süden sogar sehr heiß. Seit Tagen sprengt das Thermometer die 30–Grad–Marke und auch nachts kühlt es nicht mehr richtig ab. Was macht die Hitze mit Mensch und Tier und wie kann man sich am besten gegen die extreme Wärmebelastung schützen? Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Experten in Laupheim nachgefragt.

Man kann sich ein Beispiel nehmen an den Ländern, die schon lange mit großer Hitze zu tun haben wie Spanien. Lutz Weber

„Man kann sich ein Beispiel nehmen an den Ländern, die schon lange mit großer Hitze zu tun haben wie Spanien“, sagt Lutz Weber, Facharzt für Allgemeinmedizin in Laupheim. Dort sei es üblich, am Nachmittag, wenn es am heißesten ist, Siesta zu halten und seinem Körper eine Auszeit zu gönnen.

Lauwarm statt eiskalt

Auch was Getränke angeht, lohne sich laut dem promovierten Mediziner der Blick ins Ausland, vor allem in arabische Länder, wo man statt kalter Getränke oft lauwarmen Tee trinke. „Ganz kalte Getränke führen eher dazu, dass man noch mehr schwitzt“, sagt Weber. Am Ende solle man sich aber auf sein Gefühl verlassen und das trinken, was einem guttue.

Schmerzpflaster können bei Hitze mehr Wirkstoff abgeben ins Blut. Lutz Weber

Bei besonders von der Hitze betroffenen Menschen wie Babys, Kleinkindern und Senioren rät Lutz Weber dazu, die direkte Mittagssonne zu meiden und unbedingt genug zu trinken. Vor allem bei älteren Menschen lasse das Durstgefühl nach, was bei großer Hitze gefährlich sein kann. Außerdem solle man bei Medikamenten aufpassen. „Schmerzpflaster können bei Hitze mehr Wirkstoff abgeben ins Blut“, erklärt er und rät, im Zweifel mit dem Hausarzt zu sprechen.

Seniorenheim gut gerüstet

Dass Hitze vor allem älteren Menschen erheblich zusetzten kann, weiß auch Roswitha Ruf, Geschäftsführerin des Arbeiter–Samariter–Bunds in der Region Oberschwaben Nord: „Eine Hitzewelle ist neben den positiven Aspekten eines sonnigen Tages eine besondere Belastung für die Bewohner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen in Schwendi und Laupheim“, sagt sie. Wie bei den meisten Pflegeeinrichtungen im Landkreis gebe es keine zentralen Klimaanlagen. Die Mitarbeiter seien jedoch geschult, was den Umgang mit der Hitze angeht. „Wir arbeiten nach einem Hausstandard, der eng an die Hinweise zum Verhalten bei Hitze des Sozialministeriums Baden–Württemberg angelehnt ist.“

Wir lüften alle Räumlichkeiten nachts und in den frühen Morgenstunden, möglichst mit Querlüftung. Roswitha Ruf

Wichtig sei es, sich bereits in der Nacht vor einem heißen Tag auf die kommenden Temperaturen vorzubereiten. „Wir lüften alle Räumlichkeiten nachts und in den frühen Morgenstunden, möglichst mit Querlüftung“, berichtet Ruf. Bereits in den folgenden Morgenstunden sei es dann wichtig, alle Jalousien zu schließen. Balkon– und Außentüren würden so weit wie möglich geschlossen gehalten.

Hitzestau vermeiden

Während der Hitzewelle sei es wichtig, übermäßige körperliche Anstrengungen und Stress zu vermeiden. Aktivphasen sind in die Morgen– und Abendstunden zu verlegen. Während der Ruhepausen würden kühlende Fuß– oder Handbäder angeboten. Besonders wichtig sei die Vermeidung eines Hitzestaus am Körper, verursacht etwa durch enge, ungeeignete Kleidung oder zu viel Bettzeug.

Während der Sommerzeit bieten wir eher leichte Kost an. Suppen sind wichtig, da sie den Elektrolythaushalt unterstützen und Flüssigkeit zuführen. Roswitha Ruf

Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme müssten ebenfalls ans Wetter angepasst werden. „Während der Sommerzeit bieten wir eher leichte Kost an. Suppen sind wichtig, da sie den Elektrolythaushalt unterstützen und Flüssigkeit zuführen“, schildert Ruf.

Kalte Obstschalen und Joghurt als Ergänzung

Zusätzlich zu den Zwischenmahlzeiten würden Erfrischungen mit hohem Wasseranteil angeboten wie frische Obstkaltschalen, Joghurt, Kompott und Fruchtmus. Der Trinkmenge der Heimbewohner gelte erhöhte Aufmerksamkeit. „Wir bieten vorzugsweise Tee, Wasser, Fruchtsaftschorlen oder abends auch ein kühles Radler an“, sagt Ruf. Weniger geeignet für die Flüssigkeitszufuhr seien dagegen Süßgetränke oder Eis.

Aufenthalte im Freien bitte auf die frühen Morgenstunden oder späteren Abendstunden verlegen. Roswitha Ruf

Pflegende Angehörige könnten sich laut Ruf nach den oben genannten Maßnahmen richten „Aufenthalte im Freien bitte auf die frühen Morgenstunden oder späteren Abendstunden verlegen, den Ruhebedarf des Körpers akzeptieren und unterstützen durch mehr Ruhezeiten“, betont Ruf.

Auf für gesunde Menschen kann die Hitze gefährlich sein

Doch auch junge und fitte Menschen sollten aufpassen bei der Hitze, weiß Lutz Weber, der neben seiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner Mitglied ist im Vorstand Hausärzteverband Baden–Württemberg. Aktivitäten, vor allem Sport, sollten in den frühen Morgen oder Abend verlegt werden. „Bei den aktuellen Temperaturen ist Sport eine enorme Extrembelastung, auch für einen gesunden Körper“, sagt der Arzt.

Erstmal mit den Händen und Armen rein ins Wasser, die Brust nassmachen und sich so an die Temperatur gewöhnen. Lutz Weber

Zudem warnt der Mediziner vor dem sprichwörtlichen Sprung ins kühle Nass. Vor allem, wenn es sehr heiß ist, solle man auf den „Schockmoment“ aufpassen. „Erstmal mit den Händen und Armen rein ins Wasser, die Brust nassmachen und sich so an die Temperatur gewöhnen“, rät Weber.

So sieht es bei Haustieren aus

Was für den Menschen gilt, gilt größtenteils auch für Haustiere. Wie Tierärztin Anja Laur aus Laupheim erklärt, sind auch da genügend Wasser, der Aufenthalt an kühlen Plätzen und die Verlagerung der Aktivität in den frühen Morgen oder Abend das A und O.

Die Tiere stresst die Hitze auch. Roswitha Ruf

„Die Tiere stresst die Hitze auch“, sagt sie. „Das merken wir hier in der Praxis auch.“ Gerade jungen oder schon kranken Tieren mache das Wetter wirklich zu schaffen. Laur rät Hundebesitzern, entweder entlang eines Flusses Gassi zu gehen oder Wasser für zwischendurch mitzunehmen.

Tiere nie im Auto lassen

Empfohlene Artikel Nach dem Unwetter im Juli Bäume brechen wie Streichhölzer: Waldbesitzer über die Folgen des Sturms q Ochsenhausen

Katzen kämen generell gut klar mit großer Hitze, da sie ursprünglich aus heißen Gebieten stammen. Trotzdem sollte man natürlich darauf achten, dass immer genügend frisches Wasser zur Verfügung steht, wobei manche Katzen laut Laur stehendes Wasser bevorzugten. „Da sollte man einfach auf die Vorlieben des eigenen Tieres achten.“

Die Veterinärmedizinerin warnt eindringlich davor, Tiere bei der Hitze im Auto zu lassen, noch nicht einmal kurz: „Das ist megagefährlich“, weiß Laur. „Das geht ratzfatz.“