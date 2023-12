Heiligabend gemeinsam feiern

Heiligabend in angenehmer Gesellschaft zu feiern, anstatt daheim einzeln zu verbringen, dazu lädt die Katholische Kirchengemeinde am Sonntag, 24. Dezember, 18.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus Laupheim, Schillerstraße 30, ein. Die Einladung richtet sich dabei an die Menschen aus Laupheim und den umliegenden Gemeinden, egal ob jung oder alt, oder warum sie an Heiligabend alleine sind, wie die Kirchengemeinde mitteilte. Der Abend beginnt mit der Weihnachtsgeschichte und Liedern, danach gibt es Essen und ein zwangloses Miteinander.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis Donnerstag, 21. Dezember, beim Katholischen Pfarramt unter 07392/96360 gebeten. Gäste werden abgeholt und auch wieder heim gebracht, wenn dies bei der Anmeldung gewünscht wird. Spontane Gäste sind aber auch willkommen. Die Gemeinde ermuntere jeden, diesen Schritt zu gehen.