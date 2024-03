Mit mitreißenden Märschen, theatralischer Filmmusik und bezaubernder Klassik stimmte der Heeresmusikkorps aus Ulm das Publikum im Kulturhaus Laupheim auf den Frühling ein. Das gut besuchte Benefizkonzert, veranstaltet vom Hubschraubergeschwader 64 und der Stadt Laupheim, sorgte für Begeisterung bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.

Die knapp 50 Musiker schafften es mit ihrem abwechslungsreichen Programm, die zahlreichen Besucher mit ihrer Musik zu erfreuen. Der Erlös des Benefizkonzerts geht in diesem Jahr an die „Bürgergemeinschaft Laupheim - solidarisch altern“ und das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr. In seiner Begrüßung lobte Kommodore Nicolas Bulitz die Laupheimer Bürger für ihre großzügige Spendenbereitschaft.

Zum Start einen Armeemarsch

Unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch eröffnete das Orchester den Abend mit dem „Parademarsch Nr. 1“ von Julius Möllendorf. „Standesgemäß haben wir sie mit einem Armeemarsch begrüßt“, nutzte Koch seine kurze Ansprache, um das Publikum im Kulturhaus Willkommen zu heißen.

Im Kontrast zum Armeemarsch stand das nächste Stück: die Overtüre zur Oper Euryanthe von Carl Maria von Weber, seine „Lieblingsovertüre“, wie Koch zugab. Die sanften melodischen Klänge mit seinen beschwingten Passagen forderten das Orchester genauso wie der vorherige Marsch.

Passend zum Jubiläum des Grundgesetzes in diesem Jahr, feierte das Orchester die deutsche Verfassung mit dem Stück „75 Jahre Grundgesetz - Eine deutsche Geschichte“ von Guido Rennert.

Das Besondere hieran war, dass neben der Musik auch Bilder an der Leinwand sowie Lichteffekte und eingesprochene Textpassagen zu Grundgesetzartikeln zum Einsatz kamen. Unterstützung erhielt das Orchester bei diesem Lied von der Sängerin Ornella Desäntis.

Grundgesetz wird mit allen Registern gefeiert

Passend zu jeder Passage des Stückes, änderten sich Musik und Licht. Das Orchester startete sein Spiel auf der Bühne im Dunklen zur „Stunde Null“ auf der Leinwand. Als das Bild im Hintergrund auf die Entstehung des Grundgesetzes wechselte, änderte sich auch das Licht in ein warmes gelb-orange. Musikalisch passte sich das Spiel des Orchesters an, um diesen Abschnitt des Stückes triumphal mit dem kompletten Orchester im Einsatz abzuschließen.

Silvia Bleicher am Saxofon und Markus Dopfner an der Trompete spielten ein gemeinsames Duett. (Foto: Katharina Carle )

Aber auch die Sportnation Deutschland sowie Kunst und Kultur sowie die Erinnerungskultur wurden in dem Stück bedacht. Den krönenden Abschluss stellte der Zeitpunkt Wiedervereinigung und Europa dar, welcher im Stück durch Anleihen an die Europahymne musikalisch dargestellt wurde. Die Zuschauer reagierten mit lautem und langanhaltendem Beifall und mit diesem Höhepunkt verabschiedete sich das Orchester in die Pause.

Mit einem „Schlager der symphonischen Blasorchester“, der „Symphonic Overture“ von James Barnes, ging es mit Schwung in die zweite Hälfte. Wer nach der Inszenierung in der ersten Hälfte noch nicht genug hatte, bekam an diesem Abend noch eine weitere Showeinlage zu sehen.

Zur Musik „Il Triello“ aus dem Film „Zwei glorreiche Halunken“, in welcher sich die drei Revolver-Männer am Ende des Films im Triell gegenüberstehen, verkleideten sich die Trompeten-Solisten als Cowboys. Mit Poncho und Hut gaben die drei Stabsfeldwebel Robert Remmele, Ralf Huber und Markus Dopfer ihr Bestes. Für Gelächter im Publikum sorgte das Ende, als die letzten Töne verklungen waren und einer der Solisten über seine Trompete wie über einen Revolver blies.

Die Stabsfeldwebel und Trompeten-Solisten Robert Remmele, Ralf Huber und Markus Dopfer zeigten beim „Il Triello“ ihr Können. (Foto: Katharina Carle )

Das große Finale bildete ein Medley des Rat Pack, bestehend aus Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin. Unter anderem Hits wie „Fly Me to the Moon“ oder „I’ve Got You Under My Skin“ waren in dem Medley zu hören, welches mit viel Tempo und Leidenschaft vorgetragen wurde.

„Wir durften heute wieder einmal einen musikalischen Hochgenuss genießen.“ Laupheims OB Ingo Bergmann

Der Swing des Stückes übertrug sich teilweise auf das Publikum, wo vereinzelt Personen im Takt der Musik wippten. Als nach knapp zwei Stunden die Zugaben, der Marsch „Alte Kameraden“, „Invincible“ und die Deutsche Nationalhymne erklangen, gab es für das Publikum kein Halten mehr auf ihren Sitzen. Mit langanhaltenden Applaus belohnten sie des Heeresmusikkorps für das Konzert.

„Wir durften heute wieder einmal einen musikalischen Hochgenuss genießen“, bedankte sich OB Ingo Bergmann beim Heeresmusikkorps für den gelungenen Abend. Durch das gemeinsame Konzert zeige sich, wie verbunden die Stadt Laupheim und die Bundeswehr sind: „Das gehört einfach zusammen.“