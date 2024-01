Deutlich gestiegene Personalkosten trotz weniger Stellen, Investitionen in den Bevölkerungsschutz und Digitalisierung sowie in den Ausbau der Kinderbetreuung: Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Laupheimer Gemeinderats hat am Montag über die zugehörigen Teilhaushalte beraten und diesen einstimmig zugestimmt. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt die wichtigsten Posten des Etats 2024 vor.

Personalkosten steigen deutlich

Für 2024 plant die Stadt mit 416,6 Vollzeitstellen, rund 30 weniger als im vergangenen Jahr, erklärte der Leiter des Haupt- und Personalamts Christopher Dürste. Die Zahl der Mitarbeiter soll mit 670 allerdings gleich bleiben. Grund für die geringere Stellenzahl sei, dass Planstellen, die lange nicht besetzt werden konnten oder nicht finanzierbar sind, aus dem Stellenplan gestrichen wurden, so Dürste. Zudem werde der Eigenbetrieb Stadtwerke nicht mehr im Stellenplan berücksichtigt.

Die Personalkosten steigen im Etat 2024 dennoch kräftig an - 28,13 Millionen Euro sind eingeplant, 1,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Grund für die Steigerung sind hauptsächlich die Tariferhöhungen im Öffentlichen Dienst von 1,7 Millionen Euro. „Ich gönne die Tariferhöhung jedem. Hätten wir sie nicht, lägen wir unter den Personalkosten des Vorjahrs“, erklärte Dürste. Mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung halte er dies für „eine gute Nachricht“.

Wie in den Jahren zuvor fließt der größte Teil der Gehälter, nämlich 12,1 Millionen Euro, in den Bereich Bildung, Betreuung und Soziales - für 45 Prozent der städtischen Planstellen. Auf die innere Verwaltung entfallen 5,72 Millionen Euro. Hier arbeiten 28 Prozent des städtischen Personals. Insgesamt seien die Personalkosten knapp kalkuliert, erklärte Dürste. Es gebe wenig Raum für neue Köpfe, für zusätzliches Personal seien lediglich 140.000 Euro kalkuliert.

Das sind die Budgets für Digitalisierung und IT-Infrastruktur

Im Rathaus kümmert sich mittlerweile ein Amt für Digitalisierung und Informationstechnik um die Fortschritte der Digitalisierung. Geplant ist, bis 2027 die Backup-Server im Rathaus für 190.000 Euro zu modernisieren. Zudem fallen im gleichen Zeitraum Kosten für den Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik in Höhe von 300.000 Euro an. 484.000 Euro fließen in Software-Lizenzen sowie in Miete der Telefonanlage und mobile Endgeräte.

Schulbudget wird beibehalten

Die Schülerzahlen in Laupheim wachsen weiter an. Innerhalb von zehn Jahren erhöhte sich Zahl von 2850 auf 3281 Schüler. Das Schulbudget von 706.000 Euro werde trotz Haushaltskonsolidierung beibehalten, erklärte Sigrid Scheiffele, Leiterin des Amts für Bildung und Betreuung. Im Vorjahr betrug dies allerdings 883.000 Euro. Wird dieses Budget im laufenden Jahr nicht voll ausgeschöpft, können die Schulen 25 Prozent davon ins Folgejahr übertragen. Das Förderprogramm Digitalpakt Schule geht 2024 ins letzte Jahr. 40.000 Euro sind für 2024 im Etat hinterlegt. Bisher wurden hier 663.000 Euro an Fördermitteln abgerufen, die Maximalförderung beträgt 1,1 Millionen Euro.

Für die Sanierung und den Ausbau des Kindergartens Radstraße laufen die Planungen, hier sind ab 2025 bis zu 3,5 Millionen Euro eingeplant, so Scheiffele. Auch für die Kita am Schlosspark in der ehemaligen Klinik laufen die Planungen, für die Ertüchtigung und den Ausbau auf sechs Gruppen. Im laufenden Jahr sind dafür 50.000 Euro eingeplant. In der Jugendarbeit möchte Laupheim weitere Treffpunkte schaffen, 8000 Euro sind dafür vorgesehen. Der Projektstart für den Skatepark „Grasiger Weg“ wurde dagegen auf 2025 verschoben.

Minimalbudget für Amt für Soziales

Mit 26.840 Euro muss der neue Sozialdezernent Christian Peschl im Amt für Soziales auskommen - das entspricht circa einem Viertel des bisherigen Planansatzes. Peschl möchte mit diesem Minimalbudget bestehende Strukturen stabilisieren, das Begegnungscafé weiter fördern, das bürgerschaftliche Engagement stärken und Beteiligungsstrukturen entwickeln. Dazu gehört auch die Mitfinanzierung des Altennachmittags sowie Projekte für Menschen mit Behinderung oder ausländischen Mitbürgern. Detaillierte Pläne gebe es noch nicht, „bei diesem Budget müssen wir uns eine gewisse Flexibilität bewahren“, so Peschl.

Der Teilhaushalt „Bildung, Betreuung und Soziales“ sorgte im Ausschuss für Diskussionen. „Ich bin froh um alles, was wir uns weiter leisten können und leisten wollen“, sagte Mario Fischer (Offene Liste). Er fragte nach fehlenden Personalstellen im Bereich der mobilen Jugendarbeit und der Betreuung in der Wielandschule. Beide Stellen gibt es nach wie vor: Die mobile Jugendarbeit ist in die offene Jugendarbeit integriert, erklärte Sigrid Scheiffele. Bei der Stelle an der Wielandschule handelte es sich um einen Buchungsfehler.

Die Raumsituation und Sanierungsmaßnahmen an den Schulen dürfe nicht in Vergessenheit geraten, sagte Erwin Graf (Freie Wähler) und verwies auf die fehlende Schulsozialarbeit in den Teilorten, „die wird dringend gebraucht“. Er erinnerte auch an die Wichtigkeit des Seniorennachmittags. Roland Pecha (CDU) interessierte, warum noch 500.000 Euro des Digitalpakts Schule nicht abgerufen seien. „Bis auf 80.000 Euro sind die Mittel ausgeschöpft, die Endgeräte können aber erst mit der Anschaffung abgerechnet werden“, erläuterte Scheiffele.

Die SPD sei mit der Maßgabe durch den Haushalt gegangen, Geld für Bildung und Betreuung freizuschaufeln, um freie Stellen zu besetzen und das Stammpersonal zu halten, erklärte Dagmar Wirtz. Fünf Anträge hatte die SPD dazu eingereicht - von denen wurden vier durch den Ausschuss abgelehnt und einer zurückgezogen.

Investitionen für Feuerwehr, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Trotz Konsolidierungszwang investiert die Stadt auch in den kommenden Jahren in den Brand- und Katastrophenschutz. Bis 2026 sind knapp 500.000 Euro für neue Fahrzeuge in Laupheim und Baustetten budgetiert. Im laufenden Jahr sind zudem 18.000 Euro für Ergänzungsbeschaffungen eingestellt. Der Unterhalt der Fahrzeuge, Aufwendungen für Einsatzkleidung oder ärztliche Untersuchungen sowie die Einsatzgelder sind mit 508.000 Euro veranschlagt. Dem stehen Erträge der Feuerwehr von 211.000 Euro entgegen. Für den Katastrophenschutz sind für 2024 80.000 Euro budgetiert, hier sollen mobile Notstromaggregate angeschafft werden, zusätzliche Aufwendungen für Schulungen und Mieten sind mit 25.000 Euro budgetiert.

Diese Budgets sind für den Bauhof vorgesehen

Knapp 700.000 Euro sind für Ergänzungsbeschaffungen, darunter auch neue Fahrzeuge, vorgesehen. Für die Befestigung der Hoffläche sowie die Erweiterung der Kompostplatte der Stadtgärtnerei sind 225.000 Euro budgetiert. Die laufenden Kosten für den Unterhalt der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sowie Schulungen und Mietkosten betragen 553.000 Euro.