Hausbesuch in der neuen Demenz-WG in Laupheim

Es ist einer dieser Tage, die einen vergessen lassen, dass der Sommer genau genommen schon vorbei ist. Die Sonne scheint von einem fast wolkenlosen Himmel und die Blätter der großen Rotbuche im Garten des Einfamilienhauses im Südwesten von Laupheim zappeln in der milden Brise. Nur der niedrige Sonnenstand verrät, dass der Herbst die Blätter schon in wenigen Wochen bunt färben wird.

Auf der Terrasse sitzen Hedwig Müller-Breuning, Marianne Rother und Doris Schick an einer geblümten Tischdecke und genießen ihren Platz im Schatten der ausgefahrenen Markise. Die drei älteren Frauen leben seit etwas mehr als zwei Monaten hier zusammen. Das besondere an der Wohngemeinschaft: Alle drei Mitbewohnerinnen leiden an Demenz. „Das tut gut“, sagt Marianne Rother immer, wenn ein laues Lüftchen über die Terrasse weht. Die 83-Jährige unterhält sich angeregt mit der drei Jahre älteren Hedwig Müller-Breuning über das WG-Haus. Wie so häufig bei Demenz-Kranken, verschwimmt die Zeit im Gespräch der Frauen und dass sie es sind, die gerade in diesem Haus leben, scheint beiden in diesem Moment nicht bewusst.

Demenzkranke nicht mit der Krankheit konfrontieren

Eine Alltagssituation in der Demenz-WG, wie Monika Adolph berichtet. Adolph ist Leiterin der Sozialstation Laupheim-Schwendi, die die Demenz-WG mit dem Seniorenzentrum Laupheim betreibt. Laut der Pflegedienstleiterin komme es häufiger vor, dass eine der Bewohnerinnen vergisst, dass sie schon alt ist und nun in der Wohngemeinschaft lebt. „Ich sage dann nicht: Aber hier ist doch jetzt dein Zuhause und deine Kinder sind schon lange erwachsen.“ Wenn man Menschen mit Demenz mit ihrer Krankheit konfrontiere, eskaliere die Situation häufig nur, weiß Monika Adolph.

Stattdessen sei es besser, mit der erkrankten Person ein Fotoalbum mit Familienfotos durchzublättern. Für diesen Fall ist auf einer Kommode im Esszimmer ein Album von jeder Mitbewohnerin platziert. „Sie müssen sehen und spüren, dass alles okay ist“, sagt Adolph.

Bunte Farben besser als Schwarz und Weiß

Während sich Hedwig Müller-Breuning und Marianne Rother weiter über das Haus unterhalten, stellt Monika Adolph rot-weißes Kaffeegeschirr auf den Tisch und bittet die „Damen“, wie sie die Bewohnerinnen nennt, Tassen und Teller zu verteilen. Die leuchtend rote Farbe ist bewusst gewählt. Es gehöre zum Krankheitsbild von Demenz, dass Menschen Farbkontraste nicht mehr so gut wahrnehmen können, erklärt Adolph, die auch als Demenzlotsin arbeitet. Vor allem Weiß und Schwarz seien problematisch: Während bei Weiß die Konturen verschwimmen und sich Objekte nicht klar genug vom Umfeld abheben, wird Schwarz häufig als Abgrund wahrgenommen. Darum komme oft auch ein Schluck roter Saft in das Wasserglas.

Als Monika Adolph wieder im Haus verschwindet, um den Kuchen zu holen, wird Hedwig Müller-Breuning nervös. „Die ist vom Himmel gefallen und in der Hängematte hängen geblieben“, sagt sie dann über die Pflegedienstleiterin. Ein Spruch, der einen schmunzeln lässt, aber zugleich auch zeigt, dass die 52-Jährige mittlerweile einen wichtigen Stellenwert im Leben der Seniorin eingenommen hat.

Wechsel aus Distanz und Nähe

Wenn sich die Pflegedienstleiterin mit ihren „drei Damen“ unterhält, lacht sie viel und wechselt immer wieder zwischen „Du“ und „Sie“. „Es ist wichtig, Nähe und Distanz zu wahren“, erklärt sie. Darum passt sich Adolph immer an die Situation an. Wird sie von den drei Frauen geduzt, nutzt auch sie das persönliche Personalpronomen, genauso hält sie es mit dem Siezen.

In der WG sind die an Demenz erkrankten Frauen rund um die Uhr betreut. „Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, über die wir immer eine Betreuungskraft für zwei bis drei Monate bekommen“, sagt Monika Adolph. Allerdings hat auch die keine 24-Stunden-Schicht. Montag und Freitag sind die Seniorinnen in der Tagespflege des Seniorenzentrums; Dienstag, Mittwoch und Donnerstag besuchen sie die Betreuungsgruppe „Lichtblick“, die die Sozialstation seit fünf Jahren für Menschen mit Demenz anbietet. Am Wochenende kommen Familienangehörige und Ehrenamtliche, sodass die Altenpflegerin auch da regelmäßig eine Pause machen kann.

Vierbeinige Mitbewohnerin

Genau genommen lebt auch noch eine vierte Mitbewohnerin mit den Seniorinnen in der WG: Katze Nila. Es dauert nicht lange an diesem Nachmittag, da räkelt sich die gescheckte Katze neben den drei Frauen auf der Terrasse. Auch sie scheint das Wetter zu genießen. Als „Glückskatze“ bezeichnet sie Monika Adolph wegen der bunten Fellfarbe. An der Terrassentüre ist hängt ein Foto von Nila ‐ als Erinnerungsstütze für die Seniorinnen.

Für Monika Adolph ist die Demenz-WG eine Herzensangelegenheit. Die 52-Jährige arbeitet mit älteren Menschen, seit sie 16 Jahre alt ist. Häufig habe sie es in dieser Zeit erlebt, dass das „Stigma Demenz den Menschen die Selbstbestimmung nimmt.“ Ein Prozess, der die degenerative Erkrankung ihrer Auffassung nach noch schneller voranschreiten lässt. Man sollte stattdessen stärker darauf achten, Fähigkeiten zu erhalten, findet Adolph.

Selbstständigkeit erhalten

Die Demenz-WG ist deshalb auch darauf ausgelegt, dass sich die Seniorinnen möglichst selbstständig zurechtfinden. So können sie etwa selbst an den Kühlschrank und am Wochenende kommen häufig Verwandte zu Besuch und kochen mit den WG-Bewohnerinnen. Schilder an den Türen mit Bildern und Schriftzügen helfen ihnen zusätzlich dabei, sich zurechtzufinden. Außerdem sind die Schlafzimmer der Mitbewohnerinnen mit Möbeln aus ihrem vorherigen Zuhause ausgestattet und auch in den Gemeinschaftsräumen finden sich mitgebrachte Gegenstände.

„Hier werden die Menschen umsorgt und nicht nur versorgt“, fasst Monika Adolph das Konzept zusammen. Sie hofft, dass die Demez-WG der Sozialstation ein Vorbild für andere Träger sein kann: „Wenn es noch mehr solche Orte geben würde, dann wäre das wunderschön.“

Fachtag zum Thema Demenz

Anlässlich des Welt-Alzheimer-Tags findet am Freitag, 29. September, von 13 bis 17 Uhr der Fachtag Demenz „Wege aus der Verwirrtheit ‐ Angehörige als Orientierungshilfe“ im Landratsamt Biberach statt. Der Fachtag ist offen für alle Interessierten und richtet sich speziell an Fachkräfte, Angehörige und Ehrenamtliche. Organisiert wird der Fachtag vom Netzwerk Demenz im Landkreis Biberach. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.