Nach der Heimniederlage gegen den FC Albstadt ist der FV Olympia Laupheim in der Fußball-Landesliga wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Der kommende Gegner eignet sich sehr gut zur Wiedergutmachung, muss die Olympia doch am Samstag (Anpfiff: 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Bizerba-Arena) beim Tabellenführer TSG Balingen II antreten.

Balingen II ist noch ungeschlagen

Die Mannschaft von Trainer Denis Epstein ist nach neun Spieltagen noch ungeschlagen und hat nur zweimal Unentschieden gespielt. Der Regionalliga-Nachwuchs schließt also offensichtlich da an, wo er in der vergangenen Saison als Vizemeister der Landesliga aufgehört hat.

„Das ist eine junge, spielstarke Mannschaft, die zurecht da oben steht“, sagt Laupheims Trainer Predrag Milanovic. „Aber auch eine Mannschaft, die uns von ihrer Spielweise her liegen müsste.“

Haug kehrt zurück

Milanovic kann gegenüber dem Albstadt-Spiel wieder auf Julian Haug zurückgreifen, der seine Grippe überwunden hat und als Leader des Teams gebraucht wird. Und noch banaler: Zum Verteidigen gegnerischer Standards wird die Physis und Kopfballstärke eines Julian Haug auch gebraucht.

„Wir haben gegen Albstadt in der Offensive keine echten Lösungen gefunden und uns zwei Tore durch Standards gefangen. Das müssen wir besser machen“, so Milanovic, der bis auf die Langzeitverletzten auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Es könne schon den einen oder anderen Wechsel im Team geben, „das werde ich nach dem Abschlusstraining entscheiden und der Mannschaft wie gewohnt vor dem Spiel mitteilen.“

Fehlende Leichtigkeit

Einen weiteren Grund für die Niederlage gegen Albstadt sieht Milanovic in der fehlenden Leichtigkeit, die in den Spielen zuvor noch vorhanden war. Zudem müsse seine Mannschaft läuferisch und kämpferisch eine Schippe drauflegen, um beim Tabellenführer zu bestehen.

Milanovic kennt einige Spieler aus der Balinger Mannschaft, die noch als Jugendspieler gegen die Olympia gespielt haben, so etwa Stürmer Silas Bader, der sehr gut eingeschlagen hat bei der TSG II. Zudem werden in der Epstein-Truppe immer wieder mal Spieler aus dem Regionalliga-Kader geparkt, oder sollen dort nach Verletzungen wieder Spielpraxis sammeln. Insofern ist die Mannschaft meist eine Wundertüte, von der man nicht weiß, was genau an diesem Tag in ihr drinsteckt.

Milanovic gibt klare Parole aus

Milanovic gibt trotz der hervorragenden Zwischenbilanz und des hohen spielerischen Niveaus des Gegners die Parole aus, drei Punkte aus dem Spiel in Balingen mitzunehmen. „Dazu sind wir in der Lage, wir müssen es nur auf den Platz bringen.“