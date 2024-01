Gutscheinkarte für den Landesfamilienpass jetzt abholen

Die diesjährigen Gutscheinkarten für den Landesfamilienpass können ab sofort beim Einwohnermeldeamt der Stadt Laupheim und bei den Ortsverwaltungen nach Vorlage des Landesfamilienpasses abgeholt werden. Hier gibt es auch weitergehende Informationen zum Landesfamilienpass.

Die Gutscheine gelten für die im Landesfamilienpass aufgeführten Personen. Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig. Anspruch auf den Landesfamilienpass haben: Familien, mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer behinderten Kind (mit mindestens 50 Prozent Erwerbsminderung), die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien, die Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder Hartz IV-berechtigt sind und die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.

Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte und unter Vorlage des Landesfamilienpasses bis zu 25-mal im Jahr 2024 die staatlichen Schlösser und Gärten und die staatlichen Museen in Baden-Württemberg kostenfrei oder zu einem ermäßigten Eintritt besuchen. Bei jedem Besuch ist der entsprechende Gutschein einzulösen.