Grundschulaktionstag will Zweitklässler für Handball begeistern

Der Handball steht meist im Schatten von „König Fußball“. Um Kinder für den Sport zu begeistern, veranstaltet der Deutsche Handballbund (DHB) einmal jährlich einen Grundschulaktionstag. Am vergangenen Freitag ermöglichten die Jugendtrainer des Handballvereins Rot-Weiß Laupheim (HRW) rund 180 Grundschülern einen Einblick in die schnelle Sportart.

Fangen, werfen, ein Ziel treffen - beim Handball muss man ganz schön auf Zack sein. Das merken auch die Zweitklässler der Anna-von-Freyberg-Schule, der Grundschule Bronnerberg, der Ivo-Schaible-Schule Baustetten und der Grundschule Untersulmetingen. In der Herrenmahd- und Rottumhalle am Freitagvormittag bekommen die Schüler an verschiedenen Stationen einen ersten Einblick in den Ballsport.

Koordination wird trainiert

Wie beim Dosenwerfen müssen die Kinder an einer Station rote Pylonen vom Kasten werfen, an einer weiteren muss der Ball nach dem Wurf wieder gefangen werden. Die Schüler prellen, werfen, fangen - und trainieren mit verschiedenen Übungen ihre Koordination. Auf der einen Hallenseite wird schon richtig Handball gespielt, auf der anderen Seite „Aufsetzerball“ - der Ball muss zuerst den Boden berühren, bevor der Treffer zählt. Der Geräuschpegel ist hoch, die Stimmung gut.

Mittendrin stehen die Jugendtrainer Joachim Thanner und Michael Schikorr. Es sei schwierig, dass der Handball im Grundschulsport stattfindet, erklärt Thanner. Daher findet er es wichtig, den Sport schon bei den Grundschülern ein bisschen bekannter zu machen. „Auch wenn wir da in Laupheim weniger Probleme haben“, gibt Thanner zu, der beim HRW die Sieben- und Achtjährigen trainiert.

Kinder tragen Rot-Weiß

Das lässt sich unschwer in der Halle erkennen, tragen doch einige Kinder das rote HRW-Trikot. Dennoch schaffe es der Aktionstag, zusätzlich noch den ein oder anderen Grundschüler für den Sport zu begeistern. „Im vergangenen Jahr blieben danach immerhin zehn Kinder bei uns hängen“, sagt Thanner.

Doch der Sport soll nicht nur in Laupheim ein bisschen bekannter werden. Zumal in Deutschland vom 10. bis zum 28. Januar erstmals die Europameisterschaft der Männer ausgetragen wird - und aktuell die Frauen-Weltmeisterschaft mehr oder weniger abseits des großen medialen Interesses in Dänemark, Norwegen und Schweden läuft. Bundesweit beteiligen sich laut DHB am Grundschulaktionstag 210.000 Zweitklässler, in Baden-Württemberg sind es immerhin 580 Schulen mit 35.000 Kindern.

Vizepräsident des Handballverbands Württemberg ist vor Ort

In der Laupheimer Herrenmahdhalle steht am Freitagvormittag auch Heiko Griebel, Vorsitzender des Bezirks Bodensee-Oberschwaben sowie Vizepräsident des Handballverbands Württemberg. Natürlich wolle man die Kinder dafür sensibilisieren „dass es noch andere Sportarten außer Fußball gibt“, meint Griebel. Doch viel wichtiger findet er, „das sich die Kinder bewegen und den Spaß an der Bewegung und am Wettbewerb erlernen“. In Baden-Württemberg findet der Aktionstag bereits zum 13. Mal an Grundschulen statt, vor zwei Jahren stieg der DHB mit den anderen Landesverbänden mit ein.

„Die Kinder freuen sich, es ist ein toller Sporttag und eine Win-Win-Situation für Schule und Verein“, sagt Regine Hollandt, Sportlehrerin an der Anna-von-Freyberg Grundschschule. Dieser Tag motiviere das eine oder andere Kind für die Sportart. „Mit nur zwei Schulsportstunden wöchentlich können wir dies so nicht leisten.“