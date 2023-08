Die Ampel kann auch funktionieren. Diese Botschaft trugen die Grünen–Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter und ihr FDP–Kollege Jens Brandenburg jedenfalls kürzlich bei ihrem Sommerbesuch bei der Firma Uhlmann Pac–Systeme in Laupheim nach außen. Zuvor hatten sich die Abgeordneten bei der Handwerkskammer Ulm über das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „Exzellenz Handwerk“ informiert.

Die Ampel funktioniert. Anja Reinalter

Brandenburg sitzt für den Wahlkreis Rhein–Neckar im Bundestag und bekleidet seit 2021 das Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs im BMBF. Reinalter engagiert sich im Bundestag unter anderem im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Beiden liegen Themen rund um Bildung, Ausbildung und Fachkräfteakquirierung somit schon berufsbedingt am Herzen. „Da ziehen wir in dieselbe Richtung“, betont Reinalter beim gemeinsamen Besuch in Laupheim und schiebt hinterher: „Die Ampel funktioniert.“

Fachkräfte aus dem Ausland notwendig

Empfohlene Artikel Kommunaler Wärmeplan verabschiedet So will Laupheim die klimaneutrale Wärmeversorgung ab 2040 sichern q Laupheim

„Auch Grün und Gelb arbeiten gerne zusammen“, bestätigt Jens Brandenburg und verweist auf das vor Kurzem verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das eine gezielte Zuwanderung von Fachkräften außerhalb der EU ermöglicht und so den Mangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt abmindern soll.

Auch Grün und Gelb arbeiten gerne zusammen. Jens Brandenburg

Empfohlene Artikel Auszeichnung der Agentur für Arbeit Wie Unternehmen innovativ ihren Nachwuchs fördern q Laupheim

„Mit eigenen Arbeitskräften geht es nicht“, beurteilt auch Uhlmann–CEO Matthias Niemeyer die Lage. Um Fachkräften aus dem In– und Ausland einen attraktiven Arbeitsplatz bieten zu können, arbeitet der Global Player im Bereich von medizinischer Verpackung mit einem hybriden Modell, das das mobile Arbeiten an zwei Tagen in der Woche vorsieht, wie Niemeyer erklärt. Außerdem könne man vor Ort je nach Bedürfnis entweder in einem ruhigen Raum sitzen, der keinerlei Ablenkung bietet, oder kommunikative Räume nutzen. Feste Arbeitsplätze gebe es keine, damit die Kollegen interaktiv miteinander ins Gespräch kommen, sagt Niemeyer.

Empfohlene Artikel Laupheim Arbeitskräftemangel beschäftigt Grünen–Abgeordnete auf Sommertour q Laupheim

Jens Brandenburg zeigt sich beeindruckt von Uhlmann

Für Jens Brandenburg hat der Besuch bei Uhlmann Pac–Systeme einen „spannenden Einblick“ in die Versorgung der Menschen mit Medikamenten auf globaler Ebene geboten, wie er betont. Ihm sei es wichtig, nicht nur im Ministerium zu sitzen, sondern auch Einblicke in die Praxis zu bekommen, sagt der 37–Jährige.

Mit eigenen Arbeitskräften geht es nicht. Matthias Niemeyer

Vor ihrem Besuch bei dem Laupheimer Unternehmen waren die Bundestagsabgeordneten bereits gemeinsam bei der Handwerkskammer Ulm, die mit dem Innovet–Projekt „Exzellenz Handwerk“ versucht, die Verzahnung von akademischer und beruflicher Bildung voranzutreiben und Qualifizierungsmöglichkeiten für Handwerkerinnen und Handwerker zu schaffen.

Promotion als Option für Menschen mit Berufsausbildung

Empfohlene Artikel Oberbürgermeister im Interview Ingo Bergmann über sein erstes Jahr als OB in Laupheim q Laupheim

Das Wort Innovet steht dabei für „Innovation of Vocational Education and Training“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Innovation beruflicher Bildung und Ausbildung“. Neben einem Bachelor Professional und einem Master Professional ist nach dem im Rahmen des Projekts erprobten Karrieremodell sogar die Promotion eine Option für Menschen mit Berufsausbildung.

Es geht darum, die berufliche Bildung wertzuschätzen. Anja Reinalter

Ziel ist es laut der Projekt–Website zudem, mithilfe des Deutschen Qualitätsrahmens (DQR) die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu stärken. Beim DQR werden einzelne Abschlüsse auf einer Skala von 1 bis 8 angeordnet, um so Transparenz und Vergleichbarkeit von Abschlüssen offenzulegen — ein Thema, für das sich die beiden Bundestagsabgeordneten laut Reinalter gemeinsam starkmachen im Bundestag. „Es geht darum, die berufliche Bildung wertzuschätzen“, betont die Grünen–Politikerin.